Putin ve Şi'den ortak bildiri: İkinci Dünya Savaşı’nın bedeli unutulmamalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İkinci Dünya Savaşı’nda halklarının verdiği büyük kayıpların hatırlanmasının ve bu tarihi hafızanın korunmasının ortak sorumlulukları olduğunu vurguladı.

İki lider, Çarşamba günü düzenlenecek savaşın bitişini anma askeri geçidi öncesinde Pekin’de bir araya geldi. Şi Cinping, bu yılın başında Moskova’ya giderek 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılmıştı.

Şi, karşılıklı ziyaretlerin iki ülke arasındaki “iyi bir gelenek” haline geldiğini belirterek, Çin ve Rusya’nın hem İkinci Dünya Savaşı’nın galip devletleri hem de BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olarak büyük sorumluluk taşıdığını ifade etti.

“Tarihsel gerçeğin korunması ve halklarımızın fedakârlıklarının unutulmaması gerekir” diyen Şi, anma törenlerinin bu açıdan önem taşıdığını vurguladı.

PUTİN'DEN ANMA VURGUSU

Putin, Çin’deki törenlerin “her zamanki ihtişamıyla” gerçekleştirileceğine inandığını söyledi.

Rus lider, Şi’nin çağrısını yineleyerek, “Atalarımız, babalarımız ve dedelerimiz barış ve özgürlük için büyük bir bedel ödedi. Bunu hatırlıyoruz. Bu, bugünkü ve gelecekteki başarılarımızın temelidir” dedi.

Çin’in 1937’de başlayan Japonya ile savaşı 15 ila 20 milyon kişinin yaşamına mal oldu. Bu sayıya komünist ve milliyetçi askerler ile siviller de dahil.

Sovyetler Birliği ise Nazi Almanyası’nın 1941’deki işgalinin ardından 27 milyon asker ve sivil kaybetti.