Putin'den AB'ye gübre tepkisi: Teklifimize cevap dahi verilmemesi hayasızlığın zirvesidir
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gübresinin yoksul ülkelere sevk edilmek yerine Avrupa limanlarında bekletilmesine tepki gösterdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da Kremlin Sarayı'nda, 24 ülkenin büyükelçisinin güven mektubunu aldığı törende açıklamalarda bulundu.
Vladimir Putin, uluslararası ilişkilerin kökten bir değişim sürecine girdiğine işaret ederek, "Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Semerkant'taki son zirvesi de dünya siyasetinin çok kutuplu bir dünyaya doğru hareketini doğrulamıştır" ifadesini kullandı.
Putin, çok kutuplu dünya düzenine yönelik gelişmelerin, bazı ülkelerin direnciyle karşılaştığını anlatarak, "Çok kutupluluğa yönelik süreç, maalesef, dünyadaki egemen konumunu ve Latin Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'daki her şeyi kontrol etmek isteyenlerin direnciyle karşılaşmıştır. Bu egemen güçler uzun süredir oldukça iyi durumdaydılar ancak bu sonsuza kadar süremez" dedi.
Putin, yaptırımların gelişmekte olan ve yoksul ülkeleri de etkilediğini belirterek, "Batılı ülkelerin Rusya'nın enerji, gıda ve gübre ürünlerine yaptırımlarından en çok bu ülkeler etkileniyor. 300 bin ton Rus gübresinin, ihtiyaç duyan ülkelere ücretsiz sevk edilmesine yönelik teklifimize cevap dahi verilmemesi hayasızlığın zirvesidir" diye konuştu.
Putin ayrıca, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ), Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar nedeniyle çeşitli adımlar attığını aktararak, "Bize yakın olan devletler arasındaki herhangi bir çatışma durumundan ciddi olarak endişe duyuyoruz. Herkesi itidal göstermeye, ateşkese harfiyen uymaya ve Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bildirilerine uymaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
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