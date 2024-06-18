Putin'den Batı'ya salvolar: 'Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar...'

Yayınlanma: 18.06.2024 - 11:20

Güncelleme: 18.06.2024 - 11:20

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde Pyongyang merkezli Rodong Sinmun gazetesi için bir makale kaleme aldı.

Putin, makalede Moskova'nın bağımsızlık mücadelesinde Pyongyang'ı desteklemeye devam edeceğini yazdı.

Putin, Kuzey Kore'nin mevcut tüm farklılıkları barışçıl yollarla çözme niyetini defalarca ifade etmesine rağmen Washington'un açıkça kabul edilemez şartlar öne sürmeye devam ettiğini belirtti.

2000 yılında Rusya ve Kuzey Kore tarafından imzalanan deklarasyonların iki ülke arasındaki ortaklığın temel önceliklerini ve izleyeceği yolları belirlediğini ve önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Putin, şunları kaydetti:

"2000 yılında Pyongyang'a yaptığım ilk ziyaret ve ertesi yıl Kuzey Kore Ulusal Savunma Komisyonu Başkanı Yoldaş Kim Jong Il'in Rusya'ya yaptığı iade-i ziyaret, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni önemli dönüm noktalarına işaret ediyordu. O dönemde imzalanan ikili deklarasyonlar, önümüzdeki yıllarda yapıcı ve çok boyutlu ortaklığımızın temel önceliklerini ve alanlarını belirlemiştir."

UKRAYNA

"ABD ve uydularının, hedeflerinin Rusya'yı 'stratejik bir yenilgiye' uğratmak olduğunu açıkça beyan ettiklerini" savunan Putin, "Kiev'deki 2014 silahlı darbesini ve ardından Donbass'taki savaşı destekleyerek ve örgütleyerek kendilerinin kışkırttığı Ukrayna'daki çatışmayı uzatmak ve daha da şiddetlendirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Rusya her zaman en zor olanlar da dâhil olmak üzere tüm konularda eşit diyaloğa açık olmuştur ve olmaya devam edecektir. Moskova'da Rus diplomatlarla yaptığım son görüşmede de bunu yineledim" dedi.

Putin, "Bu arada hasımlarımız, neo-Nazi Kiev rejimine para, silah ve istihbarat bilgisi sağlamaya devam etmekte, Rusya topraklarında çoğu durumda açıkça sivil hedefleri hedef alan saldırılar düzenlemek için modern Batı silah ve teçhizatının kullanılmasına izin vermekte ve etkili bir şekilde teşvik etmektedir. Birliklerini Ukrayna'ya göndermekle tehdit ediyorlar. Dahası, yeni yaptırımlarla Rusya'nın ekonomisini yıpratmaya ve ülke içinde sosyo-politik gerilimi körüklemeye çalışıyorlar" diye ekledi.

Batı'nın, Rusya'yı çevreleme ya da izole etme konusunda "başarısız" olduğunu kaydeden Putin, "Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, Rusya'yı çevreleme ya da izole etme çabaları başarısız oldu. Ekonomik kapasitemizi istikrarlı bir şekilde arttırmaya, sanayimizi, teknolojimizi, altyapımızı, bilimimizi, eğitimimizi ve kültürümüzü geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin 18-19 Haziran tarihlerinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a resmi bir devlet ziyaretinde bulunacak. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un geçtiğimiz Eylül ayında Rusya'da bulunduğu sırada Putin'i iade-i ziyarette bulunmaya davet etmişti.