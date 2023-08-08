Putin'den 'dost olmayan ülkeler' adımı: Vergi anlaşmalarını kısmen iptal etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "dost olmayan ülkeler" şeklinde adlandırılan batılı devletlerle yapılan vergi anlaşmalarındaki bazı hükümleri iptal etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarafından imzalanan karara göre, dost olmayan ülkelerle gelir ve varlıklara yönelik çifte vergilendirmeleri kapsayan anlaşma hükümleri iptal edildi.
Rus hükümetine, söz konusu hükümlerin iptalinin ekonomiye etkisini azaltma talimatının verildiği kararnamede, Rusya Dışişleri Bakanlığı da ilgili ülkelere iptallere ilişkin gerekli bilgilerin verilmesiyle görevlendirildi.
Batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uygularken, Rusya da söz konusu ülkelere karşı yaptırımları devreye alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kontak kapatacağız, kabul etmiyoruz'
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'üzülecek'
- İntihar eden müftü bu yüzden mimlenmiş!
- İkiyüzlü hizmet belediyeciliği!
- Ellerinde silahlarla dolaştılar!
- 'Murat komiser'in son hali şoke etti
- Demirtaş'tan Buket Aydın'a 'kredi kartı' göndermesi
- Oyuncu Alakurt'tan Kılıçdaroğlu'na çirkin sözler
- İzmir’de bir garip kiralık ilanı: Bakıcılık da yapacak!
- Anadolu rock müziğin efsane ismi hayatını kaybetti