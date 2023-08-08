Putin'den 'dost olmayan ülkeler' adımı: Vergi anlaşmalarını kısmen iptal etti

Yayınlanma: 08.08.2023 - 15:55

Güncelleme: 08.08.2023 - 15:56

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarafından imzalanan karara göre, dost olmayan ülkelerle gelir ve varlıklara yönelik çifte vergilendirmeleri kapsayan anlaşma hükümleri iptal edildi.

Rus hükümetine, söz konusu hükümlerin iptalinin ekonomiye etkisini azaltma talimatının verildiği kararnamede, Rusya Dışişleri Bakanlığı da ilgili ülkelere iptallere ilişkin gerekli bilgilerin verilmesiyle görevlendirildi.

Batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uygularken, Rusya da söz konusu ülkelere karşı yaptırımları devreye alıyor.