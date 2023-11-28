Putin'den Filistin mesajı: 'Kendi egemen devletlerini kurma haklarını destekliyoruz'

Filistin Halkıyla Dayanışma Günü nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a mesaj gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Filistin’in kendi egemen devletlerini kurma yönündeki meşru haklarını destekliyoruz” dedi.

İHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:25
Putin'den Filistin mesajı: 'Kendi egemen devletlerini kurma haklarını destekliyoruz'
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Halkıyla Dayanışma Günü nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a mesaj gönderdi.

Filistin’in bağımsızlığına verdiği desteği yineleyen Putin, “Şu anda kanlı çatışma Filistin'in sivil halkına sayısız acılar yaşatırken, halkınızın 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan kendi egemen devletlerini kurma yönündeki meşru haklarını kullanmasını destekleyen Rusya'nın tutarlı tutumunu yeniden teyit etmenin özellikle önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Mesajında Rusya ile Filistin arasındaki ilişkilere de değinen Putin, “Ortak çabalarla geleneksel olarak dostane nitelikteki Filistin-Rusya ilişkilerinin ve çeşitli alanlardaki karşılıklı faydaya dayanan işbirliğinin gelişimini ortak çabalarla sağlayabileceğimize eminim. Bu şüphesiz ortak çıkarımızadır ve bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesiyle uyumludur. Sayın Devlet Başkanı, size sağlık ve başarılar, Filistinlilere ise anavatanlarında barış, esenlik ve refah temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.


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