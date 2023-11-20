Putin'den Çin'e övgüler: Eşi benzeri görülmemiş seviyede

Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:15

Güncelleme: 20.11.2023 - 13:15

"Birleşik Rusya Partisi - Çin Komünist Partisi" diyalog mekanizmasının onuncu toplantısı yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin daha önce görülmemiş derecede yüksek bir seviyede olduğunu söyledi.

Putin, "Rusya-Çin kapsamlı ve stratejik ortaklık ilişkileri daha önce görülmemiş derecede yüksek bir seviyededir. Ekonomi, ulaştırma, enerji, insani yardım ve diğer alanlarda büyük ölçekli ortak projeler hayata geçirilmektedir. İkili bazda olduğu kadar ŞİÖ, BRICS ve diğer çok taraflı yapılar formatında da Moskova ve Pekin, en önemli uluslararası meselelerin ele alınmasında çabalarını koordine etmekte, daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşasına katkıda bulunmaktadır" dedi.

Şİ'DEN PUTİN'E YANIT

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Çin'in dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji getirmek için Rusya ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Şi, "Önümüzdeki yıl Çin ve Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümü. Çin, Çin-Rusya ilişkilerini ebedi iyi komşuluk, kapsamlı stratejik işbirliği ve kazan-kazan işbirliği temelinde sağlam bir şekilde geliştirmek ve her iki tarafın da kalkınmasını ve yükselmesini teşvik etmek ve dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji getirmek için tarihi eğilimden yararlanmak üzere Rusya ile birlikte çalışmaya hazırdır" diye konuştu.