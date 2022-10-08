Putin'den Kerç Boğazı kararnamesi: Güvenlik artırılacak

08 Ekim 2022 Cumartesi, 23:10

Rusya ile Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından Rusya'dan ilk resmi adım geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın ardından Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına yönelik kararname imzaladı.

Konuya ilişkin Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı’ndan geçen ulaşım geçişini, Rusya Federasyonu ile Kırım Yarımadası arasındaki elektrik şebekesi köprüsünü ve Krasnodar bölgesi ve Kırım Yarımadası arasındaki doğalgaz boru hattını korumaya yönelik önlemler arttırılmasına yönelik kararname imzaladı" denildi.

Öte yandan Putin'in imzaladığı kararname doğrultusunda Kerç Boğazı'ndaki önlemlerin arttırılması organizasyonunun Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gerçekleştirileceği aktarıldı.

KERÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ PATLAMA

Bugün sabah saatlerinde, Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu hasar oluştuğu bildirildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kerç Köprüsü'nde kamyondaki patlama nedeniyle yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktı.

Rusya Soruşturma Komitesinin açıklamasında, kamyondaki patlama sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.