Putin'den savaşa dair müzakere açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın tüm taraflarıyla görüşmeye hazır olduğunu ancak Kiev ve Batılı destekçilerinin görüşmelere katılmayı reddettiğini söyledi.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali, 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana Moskova ile Batı arasındaki en büyük gerginliği yarattı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en şiddettli çatışmalar yaşandı.
Reuters'ın haberine göre, Rusya Lideri Putin, sonu yok gibi görünen savaş hakkında "müzakere" açıklaması yaptı.
Rossiya 1 devlet televizyonuna demeç veren Putin, "Kabul edilebilir çözümler konusunda ilgili herkesle müzakere etmeye hazırız, ancak bu onlara kalmış bir durum. Müzakere etmeyi reddeden biz değiliz, onlar" dedi.
Putin Rusya'nın Ukrayna'da "doğru yönde" hareket ettiğini çünkü ABD'nin başını çektiği Batı'nın Rusya'yı bölmeye çalıştığını söyledi.
Putin, "Doğru yönde hareket ettiğimize inanıyorum. Ulusal çıkarlarımızı, vatandaşlarımızın, halkımızın çıkarlarını savunduğumuza inanıyorum. Vatandaşlarımızı korumaktan başka bir seçeneğimiz de yok" dedi.
Kremlin, tüm hedeflerine ulaşana kadar savaşacağını söylerken Kiev, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım da dahil olmak üzere tüm topraklarından her bir Rus askeri çıkarılana kadar durmayacağını söylüyor.
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