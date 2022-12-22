Putin'den patriot sevkiyatı açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'ya patriot sevkiyatına ilişkin açıklama yaptı. Putin, "Sadece çatışmanın uzamasına neden olacak." diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 19:14
Putin'den patriot sevkiyatı açıklaması
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ukrayna'ya patriot sevkiyatına ilişkin açıklama yaptı. Putin, "Sadece çatışmanın uzamasına neden olacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesinin Rusya ile gerilimi artırma olasılığını nasıl hesapladığına ilişkin kendisine yöneltilen soru üzerine ABD Başkanı JOe Biden, bu silahın sadece savunma amaçlı olduğunu ve gerilimi tırmandıracak bir kabiliyet olmadığını dile getirmişti.


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