Putin'den sert 'Batı' açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında, batının saldırgan eylemlerinin devam etmesi halinde askeri ve teknik önlemler almaya hakkı olduğunu savundu. Putin "Dostça olmayan adımlara karşı sert bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün düzenlenen Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında NATO’nun doğuya ilerleyişi ile ilgili kaygılarını dile getirdiği önemli açıklamalarda bulundu.
NATO ve ABD’nin, doğuya genişlemesi politikalarını eleştiren Putin, bu politikalar nedeniyle ABD’yi suçlayarak, “Her adımda Rusya, bir şekilde karşılık vermek zorunda kaldı. Her adımda durum sürekli olarak kötüye gitti. İlişkilerimiz iyiyken ABD, Kuzey Kafkasya’da ayrılıkçı hareketi destekledi, NATO’yu genişletti, füze savunma sistemlerinin sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmalardan çekildi.
SOĞUK SAVAŞ HATIRLATMASI
ABD, tüm bu eylemleri Soğuk Savaş’taki sözde zaferin coşkusu ve o dönemki durumun yanlış değerlendirilmesi nedeniyle gerçekleştirdi. Bugün ise bazı şeylere çözüm bulmak zorunda olduğumuz bir durumdayız” dedi.
Putin toplantıda NATO’nun politikalarına karşı savunma hakkı olduğunu belirterek, “Eğer, NATO ve ABD füze kompleksleri Ukrayna’ya gelirse, füzelerin Moskova’yı vurma süresi 7-10 dakikaya, hipersonik füze konuşlandırılırsa 5 dakikaya kadar düşecek. Bu, Rusya için en ciddi meydan okuma. Batılı meslektaşlarımızın bariz saldırgan tutumu devam ederse askeri ve teknik önlemler alacağız ve dostça olmayan adımlara karşı sert bir şekilde karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.
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