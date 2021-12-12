Putin'den Sovyetler Birliği açıklaması

12 Aralık 2021 Pazar, 16:30

Rossiya 1'de yayınlanan 'Rusya-Modern Tarih' isimli film kapsamında röportaj veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının kendisi için ne ifade ettiği sorusunu yanıtladı.

Sputnik'in haberine göre Putin, "Sovyetler Birliği’nin dağılması Rusların çoğu gibi benim için de bir trajedi oldu. Peki Sovyetler Birliği’nin dağılması neydi? Bu, Sovyetler Birliği isimli, tarihteki Rusya’nın çöküşüydü" dedi.

Putin, dağılmanın hemen ardından 1990’lı yıllarda aslında ülkede bir iç savaş olduğunu, hem ekonomi hem de güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetlerin tatmin edici düzeyde olmadığını belirtti. Putin, "Çok zorlu bir durum vardı. Bu ülkenin içerideki durumunu, onu oluşturan her şeyle ilgili bir şeydi. Ekonomi, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetler için de bu böyleydi. Bu aslında ülkede bir iç savaş olduğu konusuyla da ilgili bir şeydi" diye konuştu.

"TAMAMEN FARKLI BİR ÜLKEYE DÖNÜŞTÜK"

O dönemde ülkenin topraklarının yaklaşık yüzde 40’ının yanı sıra aynı oranda üretim kapasitesi ve nüfusun da kaybedildiğini belirten Putin, "Tamamen farklı bir ülkeye dönüştük. Binlerce yıl içinde bir araya getirilmiş olan her şey önemli ölçüde kaybedildi" diye ifadeleri kullandı.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte 25 milyon Rus vatandaşının bir anda kendisini yurtdışında, bağımsızlık elde eden eski Sovyet ülkelerinde bulduğunu söyleyen Putin, "Onlar (Bu ülkeler) için bu iyi, ancak sanırım arzuları dışında kendilerini yurtdışında bulmuş olanlar için kuşkusuz kötü. Dönmeleri, akrabaları ile bir araya gelmeleri imkansızdı. Kalacak yerleri yoktu. Bu hiç abartısız büyük bir insani trajedi" ifadelerini kullandı.