Putin'den Ukrayna çıkışı: Barış müzakereleri zamanla daha da zorlaşacak

08 Temmuz 2022 Cuma, 09:20

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın barış görüşmelerine açık olduğu ve Ukrayna ile müzakerelerin zaman geçtikçe daha da zorlaşacağı ifade edildi.

Vladimir Putin, Devlet Duma liderleri ve parti liderleriyle yaptığı toplantıda "Barış müzakerelerini reddetmiyoruz ama reddedenler bilmeliler ki ne kadar çok zaman kaybederlerse bizimle müzakere etmeleri o kadar zor olacak" dedi.

Putin, ABD'nin başını çektiği Batı'nın on yıllardır Rusya'ya karşı son derece "saldırgan" olduğunu dile getirerek, "Avrupa'da eşit güvenlik sistemi oluşturma önerilerimiz reddedildi. Füze savunma problemiyle ilgili ortak çalışma girişimleri reddedildi. NATO genişlemesinin kabul edilemezliğine ilişkin uyarılar göz ardı edildi" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, Batılı ülkelerin dünyaya yeni bir düzen dayatma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.