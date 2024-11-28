Putin'den, Ukrayna'ya 'nükleer silah' uyarısı: Tüm silahları kullanacağız

Yayınlanma: 28.11.2024 - 17:48

Güncelleme: 28.11.2024 - 17:48

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oreşnik hipersonik balistik füzesiyle ilgili açıklamada bulunan Putin, “Eğer böyle bir bombardımanda bu tür sistemlerden birkaç tane, iki, üç veya dört tane birden kullanırsanız, bombardımanın gücü bakımından bu, nükleer saldırıyla kıyaslanabilir olacak. Fakat bu bir nükleer saldırı olmayacak. Birincisi bu yüksek hassasiyetli, ikincisi de nükleer patlayıcıyla donatılmadı ve çevreye zarar vermiyor. Ancak güç bakımından kıyaslanabilir olacak” diye konuştu.

Rus lider, Oreşnik'in vurduğu hedefte oluşan hasarla ilgili, “Hasar çok ciddi oluyor. Yerin 3-4 kat altında hatta daha derinde bulunan nesneler etkileniyor. Üstelik bunlar sıradan katlar değil, güçlendirilmiş yapılardır. Etkinin gücü muazzam” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Kiev'e nükleer silah verme planlarına tepki gösteren Putin, “Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, bu durumda sahip olduğumuz tüm silahları kullanacağız” dedi.