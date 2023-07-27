Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama: Savaş gemisine saldırı girişimi engellendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi, (FSB), Rus Karadeniz Filosuna ait gemilerden birinde patlama gerçekleştirmeye çalışan "Ukraynalı ajan" olduğu iddia edilen bir Rus denizci askeri gözaltına aldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), Rus Karadeniz Filosuna ait gemilerden birinde patlama gerçekleştirmeye çalışan "Ukraynalı ajanı" yakaladığı bildirildi.
Açıklamada, "Ukrayna gizli servisinin, hassas füze silahları taşıyan Karadeniz Filosu gemilerinden birinde terör eylemi gerçekleştirme girişimi engellendi" denildi.
Açıklamada, Ukrayna istihbaratı tarafından görevlendirildiği iddia edilen bir Rus denizci askerin gözaltına alındığı bildirildi.
Şahsın üzerinde toplam ağırlığı bir kilogram TNT olan iki adet el yapımı patlayıcı ele geçirildiği ve kişinin, "devlet sırrı niteliğindeki bilgileri düşmana aktardığından da şüphelenildiği" kaydedildi.
FSB, kişi hakkında "terör eylemi, patlayıcı cihazların yasadışı ticareti, vatana ihanet, devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin ifşa edilmesi" suçları uyarınca soruşturma başlattı.
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