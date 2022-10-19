Putin'den Ukrayna'ya suçlama: Müzakereye katılmayı reddediyorlar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri reddettiğini ileri sürdü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu.
Vladimir Putin, Ukrayna'nın müzakerelere katılmayı reddettiğini savunarak, Rus topraklarını bombalamaya devam ettiğini söyledi.
Putin, "Kiev rejimi, bildiğiniz gibi, halkın iradesini ve seçimini tanımayı reddetti, müzakere önerilerini reddediyor. Aksine bombardıman devam ediyor, siviller ölüyor" dedi.
Putin, Ukrayna'yı suçlayarak, "Kritik tesislere sabotaj planlıyorlar, yerel yönetim temsilcilerine suikast girişimlerine başvuruyorlar, sabotaj gruplarını topraklarımıza göndermeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
Kırım Köprüsü'ndeki saldırıya işaret eden Putin, Rusya'nın, Ukrayna'nın planladığı diğer terör saldırılarını önlemeyi başardığını söyledi.
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