Putin'e artık Ermenistan yasak: Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katıldı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:15

Güncelleme: 01.02.2024 - 11:15

Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) resmen katıldı. Mahkeme, Ermenistan'ın geleneksel müttefiki Rusya'nın devlet başkanı Vladimir Putin hakkında geçen Mart ayında Ukrayna'daki savaş ve çocukların yasadışı yollarla Rusya'ya sınır dışı edilmesi nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.

Erivan artık Rus liderin kendi topraklarına ayak basması halinde onu tutuklamakla yükümlü.

Ermenistan'ın uluslararası hukuk konularından sorumlu resmi temsilcisi, Yeghishe Kirakosyan, AFP'ye yaptığı açıklamada, "UCM Roma statüsü Ermenistan için 1 Şubat'ta resmen yürürlüğe girdi" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan parlamentosu Ekim ayında UCM'nin Roma tüzüğünü onaylamak için oy kullandığında "yanlış bir karar" aldığını söylemiş ve Rus Dışişleri Bakanlığı bu hareketi "dostça olmayan bir adım" olarak nitelendirmişti.

ROMA STATÜSÜ NEDİR?

Roma Statüsü, 15 Haziran 1998-17 Temmuz 1998 tarihleri arasında toplanan Birleşmiş Milletler Konferası'nın karara bağladığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş statüsüdür. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM); savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkemedir.

UCM kararlarının bağlayıcılığı ülkelerin Roma Statüsü'ne taraf olup olmamasına bağlıdır. Roma Statüsü'ne taraf olan ülkeler, UCM'nin kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Taraf olmayan ülkeler mahkemeyi yalnızca belirli suçlar için yetkilendirebilir.

UCM, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tutuklama ve yakalama kararı yayımlamıştı. Tutuklama ve yakalama kararının sebebi Ukraynalı çocukların 'hukuksuz sınır dışı edilmesi' olarak açıklanmıştı.