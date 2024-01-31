Son dakika... Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı

Son dakika haberi... Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda Terörle Mücadele Anlaşması'nı ihlalden suçlu buldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 18:07
Son dakika... Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
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Birleşmiş Milletler'in (BM) en yüksek yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen davada karar açıkladı.

Mahkeme, Rusya'yı 2014 yılındaki Kırım'ın ilhakında, Ukrayna’nın doğusunda Terörle Mücadele Anlaşması'nı ihlalden suçlu buldu.

Rusya'nın Kırım'da Ukrayna dilinde eğitim hakkını ihlal ettiği hükmü verilirken, Ayrımcılık Anlaşması'nın ihlal edildiği bildirildi.

Terörizmin finansmanına ilişkin makul iddiaların soruşturulmasına hükmeden Mahkeme, Ukrayna'nın talep ettiği tazminatı ise reddetti.

Mahkeme, 17 Temmuz 2014'te Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesinde Rusya'nın sorumluluğu olduğu iddiasını reddetti.


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