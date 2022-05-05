Putin'e küfreden bira markası ABD'de satışta
Ukrayna menşeli bir bira markası, Rusya Devlet Başkanı Putin'e hakaret içeren yeni bir ürünün, ABD'de raflarda yerini aldığını duyurdu.
Ukrayna merkezli bira markası Pravada (Gerçek), yeni piyasaya sürdüğü, "Putin bir s** kafalı" adlı ürününün, Ukrayna'ya fon toplamak amacıyla ABD'de dağıtılmaya başlandığını duyurdu.
Pravada'nın etiketinde, elinde bomba ile kanlı bir nehrin üzerindeki tahtta oturan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görseli yer alıyor.
Ülkenin butik alkollü içecekler markası, Mart ayında savaş devam ederken butik bira üretimini durdurarak, Ukrayna ordusu için Molotof kokteyl üretmeye başladığını duyurmuştu.
UKRAYNA'DA 'KÜFÜR' DİPLOMASİSİ
Ukrayna posta hizmetleri de daha önce, üzerinde Karadeniz'de batan Rus kruvazörü Moskova'ya "orta parmak işareti yapan" bir asker figürünün olduğu bir pul yayınlamıştı. Posta pulu, piyasaya sürülmesinin ardından beş gün içinde neredeyse yarım milyon adet satmıştı.
Pulun önceki baskısında küfür içeren bir ifade olmasına karşın sonraki baskılarda bu kaldırılmış, ancak orta parmak işareti yapan asker figürü sabit kalmıştı.
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