Putin'e suikast girişimi önlendi: İHA ile hedef alındı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 15:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 16:09

Kremlin Sarayı, Ukrayna'nın çarşamba gecesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki konutuna yönelik bir drone saldırısı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "İki drone Kremlin'i hedef aldı. Radar kontrol sistemlerini kullanan askeri ve özel servisler tarafından zamanında alınan önlemler sonucunda dronelar devre dışı bırakıldı" denildi.

Açıklamada "Rus tarafı uygun gördüğü zaman ve yerde misilleme yapma hakkını saklı tutar. Bu eylemleri, yabancı konukların da katılmasının planlandığı 9 Mayıs geçit töreni olan Zafer Günü arifesinde gerçekleştirilen planlı bir terör eylemi ve Putin'e yönelik bir girişim olarak görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Putin'in, saldırıda yaralanmadığı belirtilirken, günlük çalışma programının da değişmediği kaydedildi.

Reportedly, this is the moment when a drone hit the Kremlin. pic.twitter.com/MiUob8fSV9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 3, 2023

PESKOV'DAN AÇIKLAMA

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Putin bu terörist saldırı sonucunda yaralanmamıştır. Çalışma programı değişmedi, her zamanki gibi devam ediyor" diye konuştu.

Peskov, saldırı girişimi sırasında Putin'in Kremlin'de olup olmadığı sorusuna "Hayır, kendisi bugün Ogarevo'da çalışıyor" yanıtını verdi.

UKRAYNA İDDİALARI REDDETTİ

Ukrayna'dan söz konusu saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Basın Sözcüsü Nikiforov, "Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında hiçbir bilgimiz yok" açıklamasında bulundu.

MOSKOVA'DA DRONE KULLANIMI YASAKLANDI

Rusya'nın başkenti Moskova'da izinsiz sivil drone kullanımı yasaklandı.

Bu karar, Kremlin'in, Putin'e yönelik bir suikast girişimini engellediği yönündeki iddialarının ardından geldi.