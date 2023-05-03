Putin'e suikast girişimi önlendi: İHA ile hedef alındı
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki konutuna yönelik bir drone saldırısı girişiminde bulunulduğu bildirildi.
Kremlin Sarayı, Ukrayna'nın çarşamba gecesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki konutuna yönelik bir drone saldırısı girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "İki drone Kremlin'i hedef aldı. Radar kontrol sistemlerini kullanan askeri ve özel servisler tarafından zamanında alınan önlemler sonucunda dronelar devre dışı bırakıldı" denildi.
Açıklamada "Rus tarafı uygun gördüğü zaman ve yerde misilleme yapma hakkını saklı tutar. Bu eylemleri, yabancı konukların da katılmasının planlandığı 9 Mayıs geçit töreni olan Zafer Günü arifesinde gerçekleştirilen planlı bir terör eylemi ve Putin'e yönelik bir girişim olarak görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Putin'in, saldırıda yaralanmadığı belirtilirken, günlük çalışma programının da değişmediği kaydedildi.
Reportedly, this is the moment when a drone hit the Kremlin. pic.twitter.com/MiUob8fSV9— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 3, 2023
PESKOV'DAN AÇIKLAMA
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Peskov, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Putin bu terörist saldırı sonucunda yaralanmamıştır. Çalışma programı değişmedi, her zamanki gibi devam ediyor" diye konuştu.
Peskov, saldırı girişimi sırasında Putin'in Kremlin'de olup olmadığı sorusuna "Hayır, kendisi bugün Ogarevo'da çalışıyor" yanıtını verdi.
UKRAYNA İDDİALARI REDDETTİ
Ukrayna'dan söz konusu saldırıya ilişkin açıklama geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Basın Sözcüsü Nikiforov, "Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında hiçbir bilgimiz yok" açıklamasında bulundu.
MOSKOVA'DA DRONE KULLANIMI YASAKLANDI
Rusya'nın başkenti Moskova'da izinsiz sivil drone kullanımı yasaklandı.
Bu karar, Kremlin'in, Putin'e yönelik bir suikast girişimini engellediği yönündeki iddialarının ardından geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bekir Bozdağ’ın asıl işi
- Erdoğan listeyi istedi
- MHP'li vekilin canlı yayında zor anları
- Son anket: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark attı
- Yeşil Sol Parti üyelerine saldırı
- Erdoğan'ın eski metin yazarı: Yüzündeki farklı ifade...
- ORC'den son anket: AKP'ye büyük şok
- İlkokulda katliam yaptı
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma kararları
- Son sonuçlar paylaşıldı: İlk turda bitmese bile...