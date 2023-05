Putin'e suikast girişimi önlendi: İHA ile hedef alındı

Kremlin Sarayı, Ukrayna'nın çarşamba gecesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki konutuna yönelik bir drone saldırısı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "İki drone Kremlin'i hedef aldı. Radar kontrol sistemlerini kullanan askeri ve özel servisler tarafından zamanında alınan önlemler sonucunda dronelar devre dışı bırakıldı" denildi.

Açıklamada "Rus tarafı uygun gördüğü zaman ve yerde misilleme yapma hakkını saklı tutar. Bu eylemleri, yabancı konukların da katılmasının planlandığı 9 Mayıs geçit töreni olan Zafer Günü arifesinde gerçekleştirilen planlı bir terör eylemi ve Putin'e yönelik bir girişim olarak görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Putin'in, saldırıda yaralanmadığı belirtilirken, günlük çalışma programının da değişmediği kaydedildi.

Reportedly, this is the moment when a drone hit the Kremlin. pic.twitter.com/MiUob8fSV9