Putin'e yakın oligarka FBI operasyonu

20 Ekim 2021 Çarşamba, 09:44

Amerikan iç istihbarat teşkilatı FBI, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Rus milyarder iş adamı Oleg Deripaska'nın ABD'nin başkenti Washington DC'de ve New York'ta bulunan evlerine baskın yaptı. Baskının gerekçesinin ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla ilintili olduğu iddia edildi.

Avukatı ise arama yapılan evlerin Deripaskya'ya değil akrabalarına ait olduğunu söyledi.

TürkRus’un aktardığına göre bir FBI sözcüsü, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, baskınların New York'taki bir soruşturma ile ilgili olduğunu teyit etti.

Evlerden birinin 42,5, diğerinin 15 milyon dolara satın alındığı bildirildi.

Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Deripaska, Rusya'nın ABD'deki 2016 seçimlerine müdahalesi soruşturması kapsamında 2018'te ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı. Deripaska daha önce de uzun süre ABD vizesi verilmeyen isimler arasındaydı.