Putin'e yakın Rus oligarkın yatı Göcek’te demirledi

17 Nisan 2022 Pazar, 10:09

Rusya ile Ukrayna arasında 53 gündür savaş devam ederken Rus oligarkların malvarlıklarını batının yaptırımlarından kaçırma çabaları da devam ediyor.

Savaşın başlamasıyla birlikte Putin karşıtı çok sayıda sıradan Rus vatandaşı Türkiye’ye adeta akın ederek ülkelerini terk ederken Rus oligarklar da malvarlıkları ve paralarını yaptırımlara katılmayan Türkiye’ye göndermeye başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın Rus iş insanı Oleg Deripaska'nın yatı Clio’nun Göcek açıklarında görüldüğü tespit edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Rus alüminyum şirketi Rusal’ın kurucusu olarak bilinen ve bir süre önce ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Oleg Deripaska’nın lüks yatı dün gece Muğla’ya ulaştı. Göçek açıklarına gelen 73 metrelik Clio isimli lüks yatın Göcek’te demir attığı ortaya çıktı.

Geçen haftalarda İstanbul’da gerçekleşen barış görüşmelerine de katılan Rus oligark Roman Abramoviç’in de iki yatı Türkiye’ye gelmişti. Deripaska’nın Cayman Adaları bandıralı gemisinin ne kadar Türkiye karasularında kalacağı henüz bilinmiyor.

İngiliz Reuters haber ajansı, Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu hatırlatırken hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkileri olduğunu, Kiev’e destek çağrısı yapmasına karşın Moskova’ya ve Rus milyarderlere yaptırımlara katılmadığına dikkat çekti. Haberde, “Ankara Rus enerjisine ve turistlerine ihtiyaç duyuyor ve bu sebeple yaptırımdan kaçan Ruslar için güvenli liman oluyor. Birçoğu Türkiye’de gayrimenkul satın aldı” denildi.

PUTİN'E YAKIN BİR İSİM

Deripaska, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağlara sahip. 2009 yılında, Rus televizyonlarında yayınlanan bir olayda Putin, Deripaska'ya ait bir çimento fabrikasını ziyaret edip fabrika yönetimini azarlamış ve Deripaska'yı kameralar önünde yaklaşık 1 milyon dolar tutarında birikmiş personel maaşlarını ödemeyi garanti altına alan bir sözleşme imzalamaya zorlamıştı. Ancak Rus sanayici ile Putin'in arasındaki ilişki daha sonra düzelmişti. Deripaska medyada sıklıkla "Putin'in favori sanayicisi" olarak tanımlanıyor. 2006'dan sızdırılan bazı ABD diplomatik belgeleri, Deripaska'yı "Putin'in düzenli olarak görüştüğü 2-3 oligark arasında" ve "Putin'in yurtdışı gezilerinde kalıcı bir figür" olarak tarif ediyor.