Putin'in başbakan adayı Mişutsin kimdir?

Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:41

Güncelleme: 10.05.2024 - 11:41

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Putin, Devlet Duması'na Mihail Mişustin'in başbakanlık görevine adaylığı konusunda teklif sundu" ifadesine yer verdi.

Ülkede 2020 yılındaki anayasa değişikliğiyle, modern Rusya tarihinde ilk kez Duma'nın hükümet oluşumuna dahil olacağına dikkati çeken Volodin, parlamentonun başbakan, başbakan yardımcıları ve bakanları onaylayacağını belirtti.

Mihail Vladimiroviç Mişutsin, 16 Ocak 2020'den bu yana Rusya başbakanı olarak görev yapan bir Rus siyasetçi ve ekonomist. 2010-2020 yılları arasında Federal Vergi Servisi direktörü olarak görev yaptı.

Peki, Putin’e yakın isimlerden biri olan Mişutsin hakkında başka neler biliniyor?

EĞİTİMİ VE KARİYERİ

Mişustin, 3 Mart 1966'da Moskova'ya çok yakın bir kasaba olan Lobnya'da, Vladimir Moiseyeviç ve Luiza Mihaylovna'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi Arkhangelsk bölgesindeki Kotlas şehrinde, Belaruslu bir Yahudi olan babası ise Polotsk'ta doğmuştur.

1989 yılında, Moskova Devlet Teknoloji Üniversitesi STANKIN'den, sistem mühendisliği dalında mezun olan Mişustin, 1992 yılında aynı enstitüde lisansüstü eğitimini tamamladı.

Uluslararası Bilgisayar Kulübü (ICC) ile başladığı kariyerine, Rusya Federasyonu Devlet Vergi Servisi ve sonrasında, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı bünyesinde devam etti.

2008 yılında kamu hizmetinden ayrılarak özel sektöre geri dönen Mişustin, Federal Vergi Servisi'nin başına geçmeden önce iki yıl boyunca, bir yatırım fonu olan UFG Varlık Yönetimi'nin başkanlığını yaptı ve şubat 2009'da Rusya Devlet Başkanı'nın personel rezervine katıldı.

"SAVAŞLA İLİŞKİLENDİRİLMEK İSTEMEDİ"

Eski Başbakan Dmitry Medvedev'in, 15 Ocak 2020 tarihinde tüm kabinesiyle birlikte istifa etmesinin ardından Putin, Mişustin'i Başbakanlık görevine aday gösterdi.

Rus basınından derlenen bilgilere göre, Putin'e dört aday teklif edilmişti, ancak Mişustin bunlar arasında yoktu. Sonuç olarak Putin, bağımsız olarak Mişustin'i Başbakanlık için aday göstermeye karar verdi ve ertesi gün, Devlet Duması tarafından görevi onaylanarak başbakan olarak atandı. Rusya Federasyonu tarihinde ilk kez bir Başbakan, hiçbir karşı oy olmadan onaylanmıştı.

BBC'ye göre, "Başbakan Mikhail Mişustin ekonomiyi kurtarmak gibi zor bir görevi üstlenmişti, ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda çok az söz sahibiydi." Kremlin'e yakın kaynaklara göre Mişustin, Putin'in Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı bir işgal başlatma planlarından habersizdi ve savaşla ilişkilendirilmek istemiyordu. Fakat bu durum, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, İsviçre ve Yeni Zelanda'da kişisel yaptırımlara uğramasının önüne geçemedi.

PUTİN'LE NASIL YAKINLAŞTI?

Evli ve üç oğlu olan Mişustin'in buz hokeyi oyuncusu olduğu ve CSKA Moskova'nın denetleme kurulu üyesi olduğu biliniyor. Başbakan olarak seçilmeden önce, Putin ile spora duydukları ortak heyecan sayesinde yakınlaştıkları söyleniyor. Bütün bunların yanı sıra, amatör bir müzisyen ve piyanist olduğu, Rus şarkıcı Grigory Leps için şarkı sözleri yazdığı da gelen bilgiler arasında.

Grigory Leps



Fakat bütün bunların aksine Mişutsin, çoğunluğu emlak piyasasında yoğunlaşan servetiyle tanınıyor. Hapiste ölen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın (FBK) hazırladığı bir raporda Rus başbakanın servetinden şöyle bahsediliyor...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ

Mişustin ailesi, Moskova bölgesinde 48,2 milyon dolar (yaklaşık 1,5 milyar TL) değerinde gayrimenkule sahip. Gayrimenkuller Mişustin'in babası Vladimir, en büyük iki oğlu ve kız kardeşi Natalya Stenina'ya ait.

16 Ocak 2020'de Rusya merkezli Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Mişustin'e eşinin, 9 yılda yaklaşık 800 milyon rubleyi (yaklaşık 280 milyon TL) nasıl kazandığını açıklama çağrısında bulundu. 19 Ocak'ta Kommersant gazetesi, Mişustin'in ülkenin en büyük yatırım şirketlerinden biri olan UFG Invest'teki liderliği de dahil olmak üzere tüm mali faaliyetlerinin ayrıntılı bir analizini yayınladı.

Mişustin, 2010 yılında kamu hizmetine geçerken, yasalara uygun olarak tüm mal varlığını ve yatırım projelerini eşine devretti. Devrin ardından eşi Vladlena, resmi beyanlarla teyit edilen temettüleri almaya başladı. Kommersant'a göre, varlıkların önemli bir kısmı 2013 ve 2014 yılları arasında satıldı ve elde edilen gelir, faiz almak üzere mevduat hesaplarına yatırıldı.

22 yıl devlet hizmetinde bulunmuş bir bürokratın ailesinin, "Sadece gayrimenkul alanında yaklaşık 3 milyar rublelik bir servete sahip olması" Rusya kamuoyu tarafından çokça tartışıldı.