ABD istihbaratından flaş Navalni raporu: 'Putin öldürmedi...'

Wall Street Journal'da bugün yayımlanan habere göre, ABD istihbaratı Vladimir Putin'in Aleksey Navalni'nin esir kampında öldürülmesi emrini vermediğine inanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 12:12
ABD istihbaratından flaş Navalni raporu: 'Putin öldürmedi...'
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Wall Street Journal'da bugün yayımlanan habere göre, ABD istihbaratı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin Şubat ayında Kuzey Kutbu'ndaki bir esir kampında öldürülmesi emrini vermediğine inanıyor.

Öldürüldüğünde 47 yaşında olan Navalni, Putin'i şiddetle eleştiren bir isimdi. Rus yetkililer tarafından aşırılık yanlısı olarak etiketlenen destekçileri, Putin'i onun öldürülmesini düzenlemekle suçladılar ve kanıtlara sahip olduklarını iddia ettiler.

Kremlin ise hükümetin olaya dahil olduğu iddialarını sürekli olarak reddetti. Putin geçen ay yaptığı bir açıklamada Navalni'nin ölümünü "üzücü" olarak nitelendirmiş ve Navalni'nin Rusya'ya dönmemesi koşuluyla hapisteki siyasetçinin Batı ile takas edilmesi konusunda görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

ABD, PUTİN'İ SUÇLAMAKTAN KAÇINIYOR

Journal'ın istihbarat bulgularını bilen isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi ve Dışişleri Bakanlığı'nın istihbarat birimi de dahil olmak üzere ABD kurumlarının, Putin'in Navalni'nin öldürülmesi emrini muhtemelen doğrudan vermediğini kabul ettiği ileri sürülüyor.

Ancak ABD, Putin'i Navalni'nin ölümündeki tüm sorumluluktan aklamış değil. Muhalefet lideri yıllardır Rus yetkililerin hedefindeydi ve Batı'nın siyasi amaçlı suçlamalar olarak eleştirdiği suçlamalar nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıyaydı. Ayrıca 2020 yılında Kremlin'in de dahil olduğunu reddettiği bir sinir gazı ile zehirlenmişti.

Navalni'nin üst düzey yardımcılarından Leonid Volkov, ABD istihbaratının bulgularını saflık ve saçmalık olarak nitelendirerek, davayla ilgili süregelen tartışma ve şüpheciliğin altını çizdi.


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