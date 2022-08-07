Putin'in, Bayraktar dronlarının başına ödül koyduğu iddia edildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Ukrayna ordusunun en önemli kozu olan Bayraktar dronlarının başına 50 bin ruble ödül koyduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 11:30
Putin'in, Bayraktar dronlarının başına ödül koyduğu iddia edildi
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DailyMail'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya'yı işgalinde Ukrayna'nın ülke savunmasındaki en önemli yardımcısı Bayraktar dronlarını düşürenlere ödül vereceği iddia edildi. 

Bayraktar TB2, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki emellerine o kadar zarar veriyor ki; Moskova'nın imha edilen her Bayraktar TB2 için Rus askerlerine 50 bin ruble (800 £) ödül teklif ettiği bildirildi.

Bayraktar dronları Ukrayna ordusunda o kadar seviliyor ki Ukrayna askerleri Türk İHA'larına şarkılar yazdı.


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