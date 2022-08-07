Putin'in, Bayraktar dronlarının başına ödül koyduğu iddia edildi

07 Ağustos 2022 Pazar, 11:30

DailyMail'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya'yı işgalinde Ukrayna'nın ülke savunmasındaki en önemli yardımcısı Bayraktar dronlarını düşürenlere ödül vereceği iddia edildi.

Bayraktar TB2, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki emellerine o kadar zarar veriyor ki; Moskova'nın imha edilen her Bayraktar TB2 için Rus askerlerine 50 bin ruble (800 £) ödül teklif ettiği bildirildi.

Bayraktar dronları Ukrayna ordusunda o kadar seviliyor ki Ukrayna askerleri Türk İHA'larına şarkılar yazdı.