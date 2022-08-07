Putin'in, Bayraktar dronlarının başına ödül koyduğu iddia edildi
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Ukrayna ordusunun en önemli kozu olan Bayraktar dronlarının başına 50 bin ruble ödül koyduğu iddia edildi.
DailyMail'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya'yı işgalinde Ukrayna'nın ülke savunmasındaki en önemli yardımcısı Bayraktar dronlarını düşürenlere ödül vereceği iddia edildi.
Bayraktar TB2, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki emellerine o kadar zarar veriyor ki; Moskova'nın imha edilen her Bayraktar TB2 için Rus askerlerine 50 bin ruble (800 £) ödül teklif ettiği bildirildi.
Bayraktar dronları Ukrayna ordusunda o kadar seviliyor ki Ukrayna askerleri Türk İHA'larına şarkılar yazdı.
Video Haberler
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Ayakkabısını kaptırdı, metrelerce peşinden koştu
- Boş baklava boş tosttan sonra boş börek...
- Kenan Doğulu konserine polis baskını
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Binanın 3. katından düşerek hayatını kaybetti
- İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi demirletildi
- Ukrayna'dan gelen 3 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek
- Dere kenarından ördek ve kaz yumurtası topluyor
- İstanbul'da sabaha karşı dev karşılama!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- Emel Sayın'ı yıkan haber: Sosyal medyadan duyurdu
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- İstanbul Havalimanı'ndaki gofret fiyatı dudak uçuklattı
- 'Yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz'
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'KPSS' yanıtı