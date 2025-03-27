Putin’in eski müttefiki cam kafeste: 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı

Yayınlanma: 27.03.2025 - 16:01

Güncelleme: 27.03.2025 - 16:01

Rusya'nın en tanınmış iş insanlarından biri olan tarım milyarderi Vadim Moshkovich’in tutuklanması, son yıllarda Rus iş dünyasında yaşanan en yüksek profilli adli işlemlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Forbes verilerine göre 2,7 milyar dolarlık servetiyle ülkenin önde gelen zenginlerinden olan Moshkovich, Moskova’daki Meshchansky Mahkemesi’nde cam bir kafes içinde, kelepçeli olarak görüntülendi.

Elinde David Eagleman’ın "The Brain" adlı kitabı ve bir şişe su taşıyan Moshkovich, hakkındaki suçlamaları reddetti.

EV HAPSİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme belgelerinde Moshkovich’in büyük çaplı dolandırıcılıkla suçlandığı, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi.

Mahkeme, avukatların ev hapsi ya da kefalet talebini kabul etmeyerek iş insanının tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Açıklamada, “Rusagro’nun kurucusu Vadim Moshkovich tutuklu yargılanmak üzere gözaltı merkezine gönderildi” denildi.

ŞİRKET OFİSLERİNE BASKINLAR DÜZENLENDİ

Kommersant gazetesinin haberine göre, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve yolsuzlukla mücadele birimleri, Moshkovich’in sahibi olduğu şirketlerin Moskova ve diğer şehirlerdeki ofislerine baskınlar düzenledi.

Üst düzey yöneticilerin evlerinde yapılan aramalarda dosyalar, telefonlar ve bilgisayar sunucularına el konuldu.

Rusya’nın en büyük şeker, domuz eti, yağ ve katı yağ üreticilerinden biri olan Rusagro, söz konusu baskınları doğruladı ancak yürütülen operasyonun mevcut faaliyetlerle ilgisi olmadığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, “Tüm operasyonlarımız normal şekilde devam ediyor. Yasal süreçlerin en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

ŞİRKET HİSSELERİ ÇAKILDI

Moshkovich’in tutuklanma haberi, Rusagro’nun piyasa değerini de ciddi şekilde etkiledi.

Moskova Borsası verilerine göre, şirket hisseleri iki gün içinde yaklaşık üçte bir oranında değer kaybetti.

YAPTIRIMLAR VE “YABANCI AJAN” TARTIŞMALARI

Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iş insanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya katıldığı gerekçesiyle 2022’de Moshkovich’e yaptırım uygulamıştı.

AB, Moshkovich’in hem Rus hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi pasaportuna sahip olduğunu duyurmuştu.

Moshkovich, aynı yıl Rusagro başkanlığından istifa etmiş ve hisselerini %50'nin altına çekmişti.

2024’te ise Rus parlamentosunun bazı üyeleri, Rusagro’nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi merkezli yapısı nedeniyle Moshkovich’in “yabancı ajan” ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Tartışmaların ardından şirket, Rus mahkemesinin Tarım Bakanlığı lehine verdiği kararı takiben ikametgahını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Rusya’ya taşıma kararı aldı.

Moshkovich’in tutuklanması, 2018’de Summa Grubu kurucusu Ziyavudin Magomedov’un ve 2014’te AFK Sistema hissedarı Vladimir Yevtushenkov’un adli takibinden bu yana, Rus iş dünyasında en yüksek profilli tutuklama olarak değerlendiriliyor.