Putin'in İstanbul önerisine Trump'tan yanıt: 'Ukrayna derhal kabul etmeli'

Yayınlanma: 11.05.2025 - 20:11

Güncelleme: 11.05.2025 - 20:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerin ve yabancı ülkelerin liderleriyle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önermişti.

Putin ile görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, "Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır" ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.

TRUMP'TAN İSTANBUL ÖNERİSİNE YANIT GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu öneriye şu ifadelerle karşılık verdi:

"Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor"

Ukrayna'nın söz konusu teklifi derhal kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görebilirler. Eğer mümkün değilse, Avrupalı liderler ve ABD, durumu daha net bir şekilde anlayacak ve buna göre hareket edebilecek" dedi.

Ukrayna'nın İkinci Dünya Savaşı Zaferini kutlamakla meşgul olduğunu ifade eden Trump, "Putin'le bir anlaşma yapacaklarından şüphe etmeye başlıyorum. Görüşmeyi hemen şimdi yapın" dedi.

ZELENSKİ KABUL ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes beklediklerini söyleyerek, "Ben perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim" dedi.