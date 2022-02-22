Putin'in kararının ardından konuştu: Zelenskiy'den sert sözler
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Zelenskiy, Rusya'yı barış görüşmelerini bozmakla suçladı ve herhangi bir toprak tavizi vermeyi reddetti.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şu anki durumu görüştüğünü belirtti.
Şu anda konuşma hazırladıklarını aktaran Zelenskiy, akabinde Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme planlandığını ifade etti.
ULUSA SESLENDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'yı barış görüşmelerini bozmakla suçladı ve sabahın erken saatlerinde ulusa seslenerek herhangi bir toprak tavizi vermeyi reddetti.
Zelenskiy, Rusya'nın dün akşamki Doğu Ukrayna'daki Rusya yanlısı iki ayrılıkçı bölgeyi bağımsız olarak resmen tanımasının ardından Ukrayna'nın barış ve diplomasiye bağlı olduğunu söyledi.
Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın müttefiklerinden "Rusya'ya karşı harekete geçmek için 'açık ve etkili' adımlar beklediğini" aktardı ve Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin bulunduğu Normandiya formatında acil bir zirve için çağrıda bulundu.
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