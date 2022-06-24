Putin'in nükleer çantasını taşıyan albayın gizemli ölümü: İntihar mı, cinayet mi?

24 Haziran 2022 Cuma, 16:38

Rusya, son derece şüpheli bir adli olayla çalkalanıyor. Olayın baş kahramanı Albay Vadim Zimin'in eski bir KGB mensubu olması; daha da önemlisi, Rus ordusuna ait nükleer kodların bulunduğu çantayı taşımakla görevli olması ve Rus lider Vladimir Putin'e gezilerinde söz konusu çanta ile eşlik ediyor olması olayı daha da ilginç kılıyor.

Basında çıkan haberlere göre, 53 yaşındaki Albay Zimin, Pazartesi günü kardeşi tarafından evinde kanlar içinde bulunmasının ardından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildikten sonra yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

53 yaşındaki Zimin (kırmızı daire içinde), rüşvet iddialarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra evinin mutfağında başından vurulmuş halde bulundu (east2west news)

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Rus gazetesi Moskovsky Komsomolets, Albay Zimin'in, aralık ayında bir rüşvet soruşturması ile bağlantılı olarak gözaltına alındığını ve yaralı bulunduğu tarihte de ev hapsinde tutulduğunu bildirdi.

Haberde Zimin'in, cezai suçlamalarla ilgili olarak, "herhangi bir şekilde görevini kötüye kullanmadığını iddia ettiği" belirtildi. Moskovsky Komsomolets ayrıca, Zimin'in yaralanma biçiminin muhtemelen bir "intihar" girişimini işaret ettiğini öne sürdü.

Uluslararası basından derlenen bilgilere göre Albay Zimin, nükleer evrak çantasını eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in yardımcısı olduğu dönemde de taşımıştı.

Yeltsin'in evrak çantası Putin'e devrediliyor (Yeltsin Center/east2west news)

PUTİN'İN NÜKLEER EVRAK ÇANTASI: CHEGET

Rusça "Cheget" adıyla bilinen nükleer evrak çantası, adını Kabardey-Balkar bölgesindeki Cheget Dağı'ndan alıyor ve Rusya'nın Stratejik Nükleer Kuvvetleri'nin (SNF) komuta ve kontrolü için geliştirilen "Kazbek" adlı sistemin bir parçası olarak biliniyor.

Cheget, Putin'in nükleer saldırı için fırlatma emirlerini iletmesine izin veren ve bir tür mobil stratejik savunma merkezi olarak işlev gören bir el çantası. Newsweek'e göre aynı zamanda, Kremlin'in stratejik füzeleri için fırlatma aparatını da içeriyor.

Cheget, 1980'lerin başında, Sovyetler Birliği'nin altıncı büyük lideri ve Komünist Parti'nin dördüncü Genel Sekreteri Yuri Andropov'un yönetimi sırasında geliştirildi. "Kavkaz" kod adlı özel iletişim sistemine entegre edilen çanta, Mikhail Gorbaçov'un Mart 1985'te Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak göreve başlamasıyla birlikte hizmete girdi.

Aynı zamanda ülkenin Başkomutanı olan Rusya Devlet Başkanının her daim elinin altında olan Cheget'ten birer adet de Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanında olduğu varsayılıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Genelkurmay, sinyali aldıktan sonra, yetki kodlarını füze fırlatma komplekslerine veya nükleer denizaltılara iletiyor. Ardından kara tabanlı kıtalararası balistik füzeler (ICBM'ler) veya denizaltılardan fırlatılan balistik füzeler (SLBM'ler) uzaktan kumanda ile nükleer saldırıyı başlatıyor.

Cheget, 25 Ocak 1995'te, ABD'li bilim insanları tarafından fırlatılan (Norveç roketi olayı) yanlış tanımlanmış bir Brant XII dört aşamalı sondaj roketine yanıt olarak etkinleştirildi. Bu, Cheget'in nükleer bir saldırıya hazırlık olarak etkinleştirildiği tek eylem olarak kayıtlara geçti.