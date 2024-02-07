Son dakika... Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi
Son dakika haberi... Önümüzdeki hafta Türkiye'de olması beklenen Rusya lideri Putin'in iki ülkenin 'seçim takvimi' nedeniyle ziyaretini ertelediği öğrenildi.
Önümüzdeki pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Türkiye ve Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle Rus lider Putin'in Türkiye ziyareti ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.
İLK NATO ÜLKESİ OLACAKTI
Söz konusu ziyaret gerçekleşmiş olsaydı Türkiye, Rusya’nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasıyla patlak veren savaşın ardından Putin’in ziyaret edeceği ilk Batı ve NATO ülkesi olacaktı.
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