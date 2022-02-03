Putin'in Ukrayna geriliminde izleyebileceği 5 yol: İşgal, ihtimaller arasında mı?

03 Şubat 2022 Perşembe, 17:05

ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusunda gerçekleşen görüşmeler devam ederken kalıcı bir çözüm henüz sağlanmadı.

Bir hafta önce Beyaz Saray, Rusya'nın "Ukrayna işgalinin yakında olacağını" iddia etti.

Rusya hakkında eleştirilerde bulunan uzmanlar, Biden yönetiminin gerçekleşeceğine ikna oldukları bir işgalin felaket olabileceği konusunda hemfikir.

Peki Putin'nin izleyebileceği adımlar neler? CNN International'da Nick Paton Walshi imzalı analizde Putin'ın olası hamlelerini sıralandı.

"Putin'in Ukrayna'ya yapabileceği ve doğrudan işgal içermeyen beş şey" başlıklı analizdeki olası hamleler şu şekilde:

1. Hiçbir şey yapmamak

Kremlin'in dışındakiler, Moskova'nın zayıf görünmemek için bir şeyler yapması gerektiği sonucuna vardılar. Ancak içerdekiler, kendilerini ve karar vericilerini, aslında durumun tam tersi olduğuna ikna edebilirler: Yani harekete geçmemenin en iyisi olduğuna.

2. Düşünmediğimiz bir şeyi yapmak

Bu, yakın bir çatışma olasılığını düşünen savaş oyuncularının endüstrisi için düşünülemez olabilir, ancak 1990'ların sonlarında Putin birdenbire iktidara geldiğinde, 1999'da Çeçenya'yı işgal ettiğinde, 2002'de Moskova tiyatro kuşatmasını sona erdirmek için gizemli bir gaz kullandı. 2003'te tutuklanan Rus oligark Mihail Hodorkovski, 2014'te Kırım'ı aldı, 2015'te Suriye çatışmasına katıldı, (fikri anladınız...) beklentilere ve tahminlere karşı çıktı.

3. Doğu Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeleri üzerinde bir çözüm aramak

Bu, her iki taraf için de açık ara en kötü seçenek. Donbas'ın statüsüyle ilgili barış görüşmeleri, kısmen Moskova'nın iyi niyetle hareket etmeme eğiliminde olması ve de Kiev'in doğusundaki iki ayrılıkçı yerleşim bölgesi üzerinde kontrolü Rusya'ya devrettiğini kabul edebilecek bir anlaşmayı kabul etmeye isteksiz olması nedeniyle durdu (Ve neden olmalı?).

4. Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanımak

Bu, genellikle Kremlin girişimlerine damga vuran Rus parlamentosunun bu hafta bile bir seçenek olduğunu öne sürdüğü bir şey, ancak tanımanın ne şekilde olacağı belirsiz.

Özerkliklerini ilan eden Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri Rusya'nın bir parçası olacak mı? Yoksa devasa yaratıcıları ve komşuları tarafından desteklenen ayrı varlıklar mı? Söz konusu tanıma, Ukrayna güçlerinden koruma sağlamak için Rus "barış güçleri" ile gerçekleşebilir.

5. Belarus'ta binlerce asker bırakmak

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın şu anda Belarus'ta 5 bin askeri bulundurduğunu ve bu sayının Şubat ayı başlarında 30.000 kadar artabileceğini söyledi. Rus ve Belarus birlikleri arasındaki ortak tatbikatlar, Putin'in bu kuvvetlerin bir kısmını veya tamamını yerinde bırakmaya karar vermesiyle bitebilir.

Söz konusu ihtimalleri Cumhuriyet'de değerlendiren Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, "Ukrayna ile ilgili olarak devam eden gerginlik özünde küresel güç mücadelesinin ABD ile Rusya arasındaki güç mücadelesinin yansımasıdır. ABD, Ukrayna üzerinden küresel liderliğinin devam etttiğini kanıtlamak Rusya ise küresel güç statüsünü ve bu statünün itibarını kazanmak istemektedir. Bir başka ifade ile Ukrayna üzerinde filler dövüşmekte çimler ezilmektedir" dedi.

"PUTIN'İN HAMLESİNİ KENDİSİNDEN BAŞKA KİMSE BİLMİYOR"

Putin'in askeri yığınağı yaptıktan sonra ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri istediğini anımsatan Eslen, "ABD, Putin'in bu taleplerini kabul etmedi. ABD, Rusya'nın askeri gücü ile Ukrayna'ya girmesini istiyor. ABD'nin bu arzusu Putin'in bundan sonraki hamlelerini zora soktu. Bu şartlarda Putin'in hangi hamleyi yapacağını kendisinden başka kimse bilmiyor. Putin'in askeri yığınağı yapmadan ve güvenlik garantileri istemeden önce bu taleplerinin kabul edilmeyeceğini hesaplamış olması gerekir" diye konuştu.

"PUTIN HESAPLARI MUTLAKA YAPIYORDUR"

Putin'in taviz koparmadan ordusunu geri çekmesi; Ruysa'nın küresel güç olarak tanınma arzusunu zora sokabileceğine dikkat çeken Eslen, "Bu durum aynı zamanda ABD'nin ve NATO'nun Rusya karşısındaki zaferi olarak da algılanabilir. Putin mutlaka bütün bu hesapları yapıyor. Mevcut gerilimi sona erdirmek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin elinde. Zelenskiy'nin Minsk mutabakatına uyacağını ve Ukrayna'yı NATO üyesi yapmayı düşünmediğini açıklaması Putin'in elini rahatlatacaktır. Bu şartlarda Türkiye'nin arabuluculuğu giderek önem kazanmaktadır" ifadelerini kullandı.