Pyongyang'dan 'covid-19' tehdidi: Sadece virüsü değil, Seul yönetimini de yok ederiz

11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:26

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan yardımcısı olan Kim Yo-jong, Güney Koreli yetkilileri covid-19'u "ülkesine getirmekle" suçladı.

Kim Yo-jong, Seul yönetimi tarafından Kuzey Kore'ye "koronavirüs taşınırsa", Pyongyang'ın Güney Koreli yetkilileri "yok edeceğini" söyledi.

Kim, "Düşman (Güney Kore), virüsün cumhuriyetimize girmesini kışkırtmak gibi tehlikeli eylemlerde ısrar ederse, buna yalnızca virüsü yok ederek değil, Güney Koreli yetkilileri de yok ederek yanıt vereceğiz" dedi.

KOVİD-19'A KARŞI ZAFER İLANI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, covid-19 ile mücadele önlemleri konulu ulusal bir toplantı yaptı.

Kim Jong-Un, ülkesinin, covid-19'a karşı "zafer" ilan ettiğini duyurdu.