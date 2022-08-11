Pyongyang'dan 'covid-19' tehdidi: Sadece virüsü değil, Seul yönetimini de yok ederiz
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Koreli yetkilileri covid-19 nedeniyle Güney Koreli yetkilileri yok etmekle tehdit etti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan yardımcısı olan Kim Yo-jong, Güney Koreli yetkilileri covid-19'u "ülkesine getirmekle" suçladı.
Kim Yo-jong, Seul yönetimi tarafından Kuzey Kore'ye "koronavirüs taşınırsa", Pyongyang'ın Güney Koreli yetkilileri "yok edeceğini" söyledi.
Kim, "Düşman (Güney Kore), virüsün cumhuriyetimize girmesini kışkırtmak gibi tehlikeli eylemlerde ısrar ederse, buna yalnızca virüsü yok ederek değil, Güney Koreli yetkilileri de yok ederek yanıt vereceğiz" dedi.
KOVİD-19'A KARŞI ZAFER İLANI
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, covid-19 ile mücadele önlemleri konulu ulusal bir toplantı yaptı.
Kim Jong-Un, ülkesinin, covid-19'a karşı "zafer" ilan ettiğini duyurdu.
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