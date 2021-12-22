Rai tayfununun vurduğu Filipinler’de hükümetten afet desteğini artırma sözü

22 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

Temel gıda yardımlarını sağlamanın zorlaştığını kaydeden Arthur Yap, felaketin beşinci gününde elektrik ve telefon hizmetlerinden yoksun 1 milyon 200 bin kişinin olduğunu ifade etti. Hükümete hızla ek yardım gönderme çağrısında bulunan Yap, yağma riskine karşı bölgeye asker ve polis birliklerinin konuşlandırılması gerektiğini vurguladı.

DUDERTE’DEN EK ÖDENEK SÖZÜ

Devlet Başkanı Sözcüsü Vekili ve Kabine Sekreteri Karlo Nograles ise bugün yaptığı açıklamada, hükümetin daha önce 56 milyon dolar olarak açıkladığı afet bütçesinin artırılacağını söyledi. Nograles, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’in tayfundan etkilenen bölgelerde yaraların sarılması için tahmini 200 milyon dolarlık ek ödenek sözü verdiğini söyledi. Yerleşim ve Kentsel Gelişim Departmanı ve Ulusal İskan Dairesi’nin evleri hasar gören mağdurlara barınma yardımı yapacağı belirtilirken, Duterte’nin Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na özellikle kara borsa riskiyle karşı karşıya olan jeneratörler ve anormal fiyat artışı gözlenen ürünlere ilişkin rapor hazırlama talimatı verdiği bildirildi.

RAİ TAYFUNU’NUN BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Filipinler’de geçtiğimiz Perşembe günü ile Cumartesi günleri arasında etki gösteren ve hayatı felç eden Rai Tayfunu’nda en az 375 kişi hayatını kaybetmiş, 56 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği bildirilmişti. 700 bin kişinin hayatını olumsuz etkileyen tayfunun ardından yaklaşık 400 bin kişinin güvenli bölgelere ve sığınaklara taşındığı açıklanmıştı. Havaalanları ve iletişim şebekelerini kullanılamaz hale getiren tayfun, binlerce evin hasar görmesine neden olmuştu.

