‘Refah saldırısı soykırımın son adımı’

Yayınlanma: 17.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2024 - 04:00

İsrail’in sivillerin tek sığınağı kalan Refah kentine karadan saldırılara girişmesiyle Güney Afrika, Birleşmiş Milletler’in (BM) ana yargı organı Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtığı soykırım davası kapsamında, insani krizi derinleştiren işgalin önlenmesi için mahkemeden acil yeni ek tedbir talebinde bulundu.

Güney Afrika’nın 10 Mayıs’taki talebi sonrası UAD ise 14 Mayıs’ta hızla karar alarak 16-17 Mayıs’ta duruşma yapılacağını açıklamıştı. Cumhuriyet’in takip ettiği duruşmaların dün ilk gününde Güney Afrika tarafı sözlü beyanda bulundu.

15 üyeli mahkemenin başkanı Nawaf Salam’ın açılış konuşması sonrası Güney Afrika’nın Lahey Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela sözü alarak “Güney Afrika, bu mahkemeye en son çıktığımızda, Filistin’i ve halkını korumak için bu soykırım sürecini durdurmayı umuyordu. Bunun yerine İsrail’in soykırımı hızla devam etti ve yeni ve korkunç bir aşamaya ulaştı” dedi.

İrlandalı avukat Blinne Ni Ghralaigh, Refah’a artan saldırıların bölgedeki insani ihtiyaçlara ve temel hizmetler açısından aşırı bir risk oluşturduğunu söyledi.

Oxford Üniversitesi’nden Emeritus Profesör Vaughan Lowe, Refah saldırısını “Gazze ile Filistinlilerin yok edilmesinin son adımı” olduğunu kaydetti.

Kapanış konuşmasını yapan Büyükelçi Madonsela da İsrail’e karşı mahkemenin önceden hükmettiği kararların Refah’a saldırılar sonucu değişen mevcut durumun üstesinden gelemediğini belirterek divanın yeni acilen önlemler almasını talep etti.

Güney Afrikalı temsilci, “kolonyal ve apartheid rejimi” olarak nitelediği İsrail’e karşı bekledikleri ilave tedbir kararlarını özetledi. İsrail’in UAD’nin daha önce hükmettiği kararlarına uyması gerektiğini belirtti. Duruşma, yarın İsrail tarafının sözlü beyanları ile sonlanacak. Mahkemenin kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.

