Refah'ta kurulan "pusuda" bazı İsrail askerleri öldü

Yayınlanma: 15.06.2024 - 16:37

Güncelleme: 15.06.2024 - 16:37

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kurulduğu ve "Yasin 105" roketleriyle hedef alındığı belirtildi.

Pusuda İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade edilen açıklamada, bölgeye İsrail'e ait kurtarma ekiplerinin ulaştığı, bu zırhlı personel taşıyıcının da "Yasin 105" roketleriyle vurulduğu ve içindeki askerlerin öldüğü kaydedildi.

SOFA ASKERİ MEVZİSİ BOMBALANDI

Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada da İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleriyle beraber İsrail'in güneyindeki Sofa askeri mevzisinin bombalandığı belirtildi.

İsrail ordusundan konuya dair henüz açıklama yapılmadı.