Reisi: Tahran'ın Viyana görüşmelerinde hiç umudu olmadı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, tüm dünya ile yakın ilişkiler geliştirmek istediklerini belirterek, “Bizim umudumuz Viyana veya New York’a değil kendi milletimizedir” dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran İslam Devriminin 43. yıldönümü dolayısıyla başkent Tahran’da düzenlenen anma töreninde konuştu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi, nükleer anlaşmanın tekrar devreye alınması için Viyana'da yürütülen müzakerelerde anlaşmanın tekrar yürürlüğe nükleer anlaşmaya yönelik müzakerelerde "hiçbir zaman" umut taşıyarak gitmediğini ifade etti.
Raisi, 1979 İran devriminin 43. yıl dönümü dolayısıyla televizyonda yaptığı konuşmada, "Umudumuz ülkemizin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, hiçbir zaman Viyana ve New York'ta değil" dedi.
Ekonomik bağımsızlık için gerekli çalışmaları yaptıklarını da belirten Reisi, “Bu konuda sunulan yanlış reçeteler ekonomik bağımsızlığımızı sağlamaya yardımcı olmuyor. Direniş ekonomisi yolunda atılan adımlar bu yolda bize ülkemizin potansiyellerini iyi şekilde kullanma imkanı sağlıyor” ifadelerini kullandı.
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