Ressam Gustav Klimt'in ünlü tablosu 53,2 milyon dolara satıldı
Avustralyalı ressam Gustav Klimt'in dünyaca ünlü manzara tablosu "Insel im Attersee", Sotheby's Müzayede Evinin düzenlediği açık artırmada 53,2 milyon dolara alıcı buldu.
Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in dünyaca ünlü manzara tablosu "Insel im Attersee", Sotheby's Müzayede Evinde açık artırmaya çıkarıldı.
Ender manzara resimlerinden biri olarak gösterilen ve ressamın Avusturya'daki Attersee Gölü'nü resmettiği tablosu 7 dakika süren teklif yarışının ardından Japon bir koleksiyoncu tarafından 53,2 milyon dolara satın alındı.
Aynı koleksiyon içinde bulunan Belçikalı sürrealist ressam René Magritte'nin "Empire of Lights" tablosu ise 42,3 milyon dolara alıcısını bulurken Sotheby's Müzayede Evi, farklı eserlerin satışa sunulduğu müzayededen toplam 427 milyon dolar gelir elde etti.
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