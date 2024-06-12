Restoranda Nazi sloganı atıldı: Soruşturma başlatıldı
Almanya'nın Münih kentinde restoranda, Nazi sloganı olan "Sieg Heil (Yaşasın Zafer)" diye defalarca bağıran bir grup hakkında soruşturma başlatıldı.
Alman basınında yer alan haberlere göre, dün akşam 20 ila 30 yaşlarındaki 12 kişi geleneksel bir Münih restoranında bir araya geldi.
Gruptan bir kişinin kısa bir konuşma yapmasının ardından diğerleri de "Sieg Heil" sloganı attı.
Restorandaki müşteriler ile olayı polise bildiren çalışanlar, polis gelene kadar grubun dışarı çıkmasına izin vermedi.
Olay yerine gelen polis, müdahale ederek gruptakilerin ve görgü tanıklarının ifadesini aldı.
Diğer yandan emniyet yetkilileri, gruptakilerin akıbeti ve olayın iç yüzü hakkında henüz açıklama yapmadı.
Mayıs sonunda da Sylt Adası'nda yapılan kutlamada çoğu gençlerden oluşan grubun, Gigi D'Agostini'nin "L'amour Toujours" şarkısı eşliğinde dans ederek, "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" diye bağırdığı video ülkede büyük infial yaratmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener günler sonra sessizliğini bozdu
- Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten dikkat çeken mesaj
- Dervişoğlu'ndan 'Akşener' çıkışı
- 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'
- Zirve sonrası CHP'den ilk açıklama
- İstanbul'a yeni tramvay hattı projesi kabul edildi
- 'Yürüyen ağaç' yılın ağacı seçildi
- Mesut Kocagöz cezaevinden çıktı
- Hacı Sabancı'ya 'babalık davası' açıldı
- O magandalar yakayı ele verdi