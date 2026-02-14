Reuters: 'ABD İran’a karşı uzun soluklu bir savaşa hazırlanıyor...'

Reuters’a konuşan iki ABD’li yetkiliye göre, Başkan Donald Trump’ın saldırı emri vermesi halinde Amerikan ordusu İran’a karşı haftalarca sürebilecek kesintisiz operasyonlar planlıyor. Yetkililer, böyle bir senaryonun iki ülke arasında şimdiye dek görülenden daha tehlikeli bir çatışmaya dönüşebileceğini belirtiyor.

BÖLGEYE EK ASKERİ YIĞINAK

Yetkililer ayrıca Savaş Bakanlığı’nın (Pentagon) Orta Doğu’ya ilave bir uçak gemisi göndermeyi planladığını açıkladı. Bu kapsamda bölgeye binlerce asker, savaş uçakları, güdümlü füze destroyerleri ve hem saldırı hem savunma kapasitesine sahip ek ateş gücü sevk edilecek.

ABD’li yetkililere göre bu kez yürütülen askeri planlama çok daha kapsamlı ve karmaşık. Yetkililerden biri, ABD’nin sadece nükleer altyapıyı değil, İran’daki hükümet ve güvenlik tesislerini de hedef alabilecek uzun süreli bir askeri kampanya yürütebileceğini söyledi. Ancak ayrıntı vermekten kaçındı.

Bir diğer yetkili ise Washington’un Tahran’ın mutlaka karşılık vereceğini öngördüğünü belirtti. Bu durumun, zaman içinde karşılıklı saldırılar ve misillemeler zincirine yol açabileceği ifade edildi.

"BÖLGESEL ÇATIŞMAYI TETİKLEYEBİLİR"

Uzmanlar ise İran’ın geniş füze cephaneliğine dikkat çekerek, böyle bir operasyonun ABD güçleri açısından ciddi riskler barındıracağını vurguluyor. İran’ın olası misillemelerinin bölgesel bir çatışmayı tetikleme ihtimali de kaygı verici bulunuyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, ABD’nin uzun süreli bir askeri operasyon hazırlığında olup olmadığı yönündeki soruya yanıt verirken, “Başkan Trump İran konusunda tüm seçenekleri masada tutuyor” dedi. Kelly, “Başkan farklı görüşleri dinler, ancak nihai kararı ülkemizin ve ulusal güvenliğimizin çıkarlarına göre verir” ifadelerini kullandı.

Pentagon ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

TRUMP'TAN SERT UYARILAR

ABD, geçen yıl İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sırasında bölgeye iki uçak gemisi göndermişti. Haziran ayında gerçekleştirilen ve 'Midnight Hammer' (Gece Yarısı Çekici) adı verilen operasyon yalnızca bir gece sürmüş, ABD’den kalkan hayalet bombardıman uçakları İran’daki nükleer tesisleri hedef almıştı.

Tahran ise buna karşılık olarak Katar’daki bir ABD üssüne son derece sınırlı bir misilleme saldırısı düzenlemişti.

Başkan Trump son dönemde İran’ın nükleer ve balistik füze programları ile iç politikadaki baskı uygulamaları nedeniyle Tahran’ı defalarca bombalamakla tehdit etmişti. Perşembe günü yaptığı açıklamada diplomatik çözümün alternatifi için “son derece acı verici” ifadesini kullanmıştı.

Cuma günü Kuzey Carolina’daki bir askeri üste konuşan Trump, Orta Doğu’daki askeri yığınağın İran’la anlaşmaya varılamaması ihtimaline karşı yapıldığını söyledi. “Bazen korku hissetmek gerekir… Sorunu gerçekten çözecek tek şey budur” ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN KARŞI TEHDİT!

İran Devrim Muhafızları ise ülke topraklarına yönelik bir saldırı halinde bölgedeki herhangi bir ABD askeri üssünün hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

Buna karşın İran, yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına sınırlamalar getirilmesini görüşmeye açık olduğunu ima etti. Ancak balistik füze programının müzakerelere dahil edilmesini kesin bir dille reddetti.