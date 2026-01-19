Reuters: Ankara’nın, SDG baskısı sonrası entegrasyon sağlandı

Reuters’a konuşan Türk güvenlik kaynakları, Türkiye’nin HTŞ kontrolündeki Suriye hükümetinin temsilcisi Ahmed el-Şara yönetiminin güçlü destekçisi olduğunu ve söz konusu anlaşmayı Suriye genelinde devlet otoritesinin yeniden tesisi açısından kritik gördüğünü kaydetti.

Kaynaklar, anlaşmanın Türkiye açısından “terörle mücadele” hedefleriyle de bağlantılı olduğunu, bu kapsamda Türkiye’nin iç güvenlik gündeminde yer alan başlıkların da sürece etki edebileceğini ifade etti.

Haberde, Ankara’nın Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik daha önce askeri operasyon tehdidinde bulunduğu, YPG/SDG’nin merkezi hükümet kontrolüne girmemesi halinde bu seçeneğin masada tutulduğu aktarıldı.

Reuters, Türkiye’nin Şam’daki yönetimin en güçlü dış destekçilerinden biri olduğunu vurguladı.

ŞAM VE YPG/SDG ARASINDA ANLAŞMA

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında kapsamlı bir anlaşmaya varıldı. Anlaşma, Kürt sivil ve askeri yapıların merkezi hükümete entegre edilmesini öngörüyor.

Haberde, anlaşmanın günler süren çatışmaların ardından geldiği, bu süreçte Suriye güçlerinin kilit petrol sahaları dahil bazı bölgeleri ele geçirdiği belirtildi.

Türk güvenlik kaynakları, anlaşmaya rağmen Suriye’de terör örgütü IŞİD’e karşı mücadelenin kesintisiz süreceğini ifade etti.

MİT'İN TEMASLARI

Reuters’a konuşan kaynaklar, anlaşma öncesinde MİT’in, anlaşmada arabulucu rol oynayan ABD ve Suriye hükümetiyle temas halinde olduğunu söyledi.

Kaynaklar ayrıca, MİT’in anlaşma öncesi süreçte sivillerin korunması ve kritik altyapının zarar görmemesi amacıyla taraflarla yoğun temas yürüttüğünü aktardı.