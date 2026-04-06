Reuters duyurdu: ABD ve İran 'acil ateşkes' planı için görüşüyor

6.04.2026 11:42:00
Dış Haberler Servisi
Reuters'a göre, İran ve ABD yönetimlerine Pakistan aracılığıyla, bugün yürürlüğe girebilecek bir ateşkes anlaşması sunuldu.

İngiliz haber ajansı Reuters'in aktardığı habere göre, İran ve ABD’ye bugün yürürlüğe girebilecek bir ateşkes anlaşması sunuldu. 

Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, Pakistan tarafından hazırlanan ve İran ile ABD’ye gece boyunca iletilen bir ateşkes taslağının kapsamlı bir anlaşmayı öngören iki aşamalı bir yaklaşımı kapsadığı kaydedildi. Kaynağın, "Bugün tüm unsurların üzerinde anlaşmaya varılması gerekiyor" dediği aktarılan haberde ilk mutabakatın, görüşmelerdeki tek iletişim kanalı olan Pakistan aracılığıyla elektronik ortamda nihai hale getirilecek bir mutabakat zaptı şeklinde oluşturulacağını sözlerine eklediği belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’in "bütün gece" ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump’ın orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile temas halinde olduğunu bildirilen haberde, ateşkes anlaşması kapsamında ateşkes derhal yürürlüğe girecek ve Hürmüz Boğazı yeniden açılacak; daha kapsamlı bir anlaşmanın sonuçlandırılması için ise 15-20 gün süre tanınacağı belirtildi. Geçici olarak "İslamabad Anlaşması" olarak adlandırılan anlaşmanın boğaz için bölgesel bir çerçeve içereceği ve yüz yüze görüşmelerin İslamabad’da yapılacağı aktarıldı.

İRAN: TEKLİFİ İNCELİYORUZ, TARİH BASKISINI KABUL ETMEYİZ

İranlı yetkilinin ise teklife karşılık "Ateşkes teklifini inceliyoruz, ancak herhangi bir son tarih baskısını kabul etmeyeceğiz" dediği belirtildi. 

Buna göre, İranlı üst düzey bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, İran'ın "geçici ateşkes" karşılığında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayacağını söyledi.

Yetkili, Tahran'ın Washington'un kalıcı bir ateşkes için hazır olmadığını düşündüğünü ifade etti.

