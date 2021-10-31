Reuters duyurdu: Biden, Erdoğan'ı hangi konuda uyaracak?
Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın Pazar günü yapacağı toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı herhangi bir ani hareketin ABD-Türkiye ilişkilerine fayda sağlamayacağı ve krizlerden kaçınılması gerektiği konusunda uyaracağını söyledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, bugün G20 Liderler Zirvesi için bulundukları İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geliyor.
Türkiye saati ile 12.10'da başlayacağı bildirilen görüşmede gündeme gelebilecek konuların başında, Türkiye ve ABD arasında krize neden olan Suriye, Libya ve Türkiye'nin ABD'den F-16 alımı gibi bir dizi bölgesel konu geliyor.
Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, Biden'ın Erdoğan'a, 'krizlerden kaçınmanın bir yolunu bulmaları gerektiğini' söyleyecek. Yetkiliye göre, "Erdoğan'ın ABD büyükelçisini sınır dışı etmesi halinde iki lider arasındaki görüşme gerçekleşmeyecekti. Sorun en azından şimdilik çözülmüş görünüyor..."
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