Erdoğan G20'de aile fotoğrafı çekiminde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’daki G20 Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.
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