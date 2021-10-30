Erdoğan G20'de aile fotoğrafı çekiminde

İHA-DHA
30 Ekim 2021 Cumartesi, 13:32
<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’daki G20 Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.</p><p><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.65); font-family: Retina, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre; background-color: rgb(232, 232, 232);">&lt;div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;" itemscope itemtype="https://schema.org/VideoObject"&gt;&lt;meta itemprop="name" content="Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı" /&gt;&lt;meta itemprop="description" content="Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı" /&gt;&lt;meta itemprop="uploadDate" content="2021-10-30T10:44:08.000Z" /&gt;&lt;meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://s1.dmcdn.net/v/TMYqd1XVI7uk-6A0f/x120" /&gt;&lt;meta itemprop="duration" content="P47S" /&gt;&lt;meta itemprop="embedUrl" content="https://www.dailymotion.com/embed/video/x856w4n" /&gt;&lt;iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden" frameborder="0" type="text/html" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x856w4n?autoplay=1" width="100%" height="100%" allow="autoplay" allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</span><br data-mce-bogus="1"></p>

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’daki G20 Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;" itemscope itemtype="https://schema.org/VideoObject"><meta itemprop="name" content="Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı" /><meta itemprop="description" content="Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı" /><meta itemprop="uploadDate" content="2021-10-30T10:44:08.000Z" /><meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://s1.dmcdn.net/v/TMYqd1XVI7uk-6A0f/x120" /><meta itemprop="duration" content="P47S" /><meta itemprop="embedUrl" content="https://www.dailymotion.com/embed/video/x856w4n" /><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden" frameborder="0" type="text/html" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x856w4n?autoplay=1" width="100%" height="100%" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe></div>

<p>Koronavirüs salgınında 2 yıl aradan sonra ilk yüz yüze gerçekleştirilen G20 Zirvesi kapsamında liderler, aile fotoğrafı çekimine katıldı.</p>

Koronavirüs salgınında 2 yıl aradan sonra ilk yüz yüze gerçekleştirilen G20 Zirvesi kapsamında liderler, aile fotoğrafı çekimine katıldı.

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yan yana poz verdi.</p>

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yan yana poz verdi.

<p>Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile de selamlaştı.</p>

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile de selamlaştı.


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