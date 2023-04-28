Reuters duyurdu, MSB'den açıklama: Türkiye'nin tahliye uçağına ateş açıldı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:52

Güncelleme: 28.04.2023 - 11:36

Sudan'da ordu ve paramiliter güçler (HDK) arasında çatışmalar çıkarken, Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke Sudan'daki yurttaşlarını kurtarmak için tahliye operasyonlarına başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Reuters haber ajansının duyurduğu "Türkiye'nin tahliye uçağına ateş açıldı" haberini doğruladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır" denildi.

Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2023

Reuters'ta yer alan haberde ise "Sudan ordusu, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Hartum kenti dışındaki Wadi Seyidna havaalanına iniş yapan bir Türk tahliye uçağına ateş açarak bir mürettebatı yaraladığını ve yakıt kaynağına zarar verdiğini söyledi" ifadeleri yer aldı.

HDK YALANLADI

Hızlı Destek Kuvvetleri, sosyal medyada "Güçlerimiz, gece yarısından bu yana üzerinde anlaşmaya vardığımız insani ateşkese sıkı sıkıya bağlı kalmıştır" paylaşımında bulundu.

"Bir Türk tahliye uçağına güçlerimizin saldırması ne kadar mantıklı olabilir?" sözlerinin yer aldığı paylaşımda, bu durumun "dezenformasyondan ibaret" olduğu belirtildi.