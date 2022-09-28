Reuters duyurdu: Türkiye’nin de ismi geçiyor... ABD’de rüşvet soruşturması

28 Eylül 2022 Çarşamba, 07:06

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Türkiye ve BAE’deki birimlerin ayrıca yabancı yetkililere Oracle’ın politikalarını ihlal ederek teknoloji konferanslarına katılması için rüşvet verdiğini belirtti.

Reuters’ta yer alan habere göre, SEC Oracle’ın Türkiye birimindeki çalışanların ayrıca, yetkililerin ailelerinin de konferanslarda kendilerine eşlik etmesi ya da Kaliforniya’da tatil yapması için bazı fonları kullandığını belirtti.

Oracle, davanın çözülmesi için SEC’in yaklaşık 23 milyon dolar olarak belirlediği tutarı ödeyecek. Bu dava SEC’in Oracle’a rüşvet karşıtı yasaları ihlali kapsamında açtığı ikinci dava oldu.

Oracle ve avukatları konuya ilişkin yorum talebine haberin yazıldığı sırada yanıt vermedi.