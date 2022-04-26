Reuters: Erdoğan, perşembe günü Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

26 Nisan 2022 Salı, 16:47

İngiliz haber ajansı Reuters, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, perşembe günü (28 Nisan) Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini iddia etti. Ajans, iddiayı iki kaynağa dayandırdı.

Erdoğan’ın perşembe günü Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi ve ziyarette Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüşmesi planlanıyor.

Reuters’a bilgi veren üst düzey bir yetkili, “Erdoğan’ın perşembe günü Suudi Arabistan’a gitmesi planlanıyor. Bu yönde bir hazırlık var. Bir gece kaldıktan sonra Güney Afrika’da birkaç ülkeyi daha kapsayan ziyareti olacak” dedi.

"KIPIRDANMA VAR"

Görüşmenin amacını “ticaretin ve ikili ilişkilerin gelişmesi ve bölgesel konulara katkı sağlanması” olarak özetleyen yetkili şöyle devam etti:

“(Erdoğan’ın) Suudi Arabistan gezisinde Veliaht Prens Muhammed ile de görüşme sağlanacak. Suudi Arabistan ile son dönemde ticarette kayda değer bir kıpırdanma var. Ekonomi, yatırımlar, bölgesel konular, ikili ilişkilerde sorunlu dönemin geride bırakılması dahil birçok konu ele alınacak. İki taraf için de verimli bir görüşme olması öngörülüyor.”

ERDOĞAN'IN OLASI ZİYARETİ AÇIKLANMIŞTI

Erdoğan, ocak ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği etkinliğinin çıkışında bir kişinin sorusunu yanıtlarken, Suudi Arabistan'a gideceğini açıklamıştı.

Etkinlik çıkışında Suudi Arabistan'a ihracat sorununun çözülmesini isteyen bir iş insanının sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Şu anda şubatta beni bekliyor. Söz verdi, ben de şubat ayında Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Sonrasında da ziyarete dair kesin bir tarih verilmemişti.

'KAŞIKÇI' DAVASI ETKİSİ

Son dönemde Türkiye’nin özellikle Ortadoğu ve Körfez Bölgesi’nde ilişkileri onarma çalışmaları kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’da konsoloslukta öldürülmesinin ardından bozulan ilişkileri de yumuşamaya başladı.

Teknik düzeyde başlatılan görüşmeler siyasi zemine de taşındıktan sonra iki ülke liderlerinin görüşmeleri için hazırlık yapılıyordu.

Reuters’a bilgi veren ikinci kaynak da Erdoğan’ın perşembe günü Suudi Arabistan'a ziyaretinin planlandığını ifade etti.

Türkiye geçen günlerde, Kaşıkçı’nın İstanbul’da başkonsoloslukta öldürülmesi ile ilgili 26 sanıklı davada yargılamanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar vermişti. Muhafelet bu adımın Türkiye’nin döviz girdisi yaratma ihtiyacı nedeniyle atıldığını belirterek kararı eleştirmişti.

TCMB’nin uluslararası merkez bankaları ile swap adımlarını genişletirken görüşmeleri devam eden swap anlaşmaları arasında Suudi Arabistan da yer alıyor.