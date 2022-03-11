Reuters: Facebook ve Instagram, Ruslara karşı şiddet paylaşımlarına izin verecek
Reuters, Meta'nın iç yazışmalarından elde ettiği e-postaları aktararak, platformun bazı ülkelerde Facebook ve Instagram kullanıcılarına, 'Ruslara ve Rus askerlerine karşı şiddet' çağrısı yapmasına izin vereceğini duyurdu.
İngiliz haber ajansı Reuters, Meta'nın bünyesinde yer alan Facebook ve Instagram platformlarındaki içerik moderatörlerine gönderilen bir dizi iç yazışma e-postalarını paylaştı.
Sputnik'in aktardığı habere göre sosyal medya şirketi, Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin veya Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko için ölüm çağrısı yapan bazı gönderilere geçici olarak izin veriyor.
ÖLÜM ÇAĞRILARINA İZİN
Bir e-posta'da yer alan ve şirketin nefret söylemi politikasında geçici değişikliği içeren bir yazışmaya göre, liderlere yönelik yapılan bu ölüm çağrılarına, başka hedefler ya da yer veya yöntem gibi ‘iki güvenilirlik göstergesi’ içermediği sürece, izin verilecek.
E-posta'da, 'açıkça Ukrayna işgalinden bahseden paylaşımlarda, Ruslara karşı şiddet çağrılarına da izin verileceği' belirtildi. Rus askerlerine yönelik şiddet çağrılarının, Rus ordusunun vekili olduğu nedeniyle izin verileceği ifade edilirken, bunun savaş esirleri için geçerli olmayacağı yazıldı.
Meta, konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
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