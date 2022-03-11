Nagehan Alçı, Ukrayna'da askeri üniformayla poz verdi
Nagehan Alçı, eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yla görüşürken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Alçı'nın fotoğrafında Ukrayna bayrağı taşıyan bir askeri üniforma giydiği görüldü.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da askeri üniforma giymiş halde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımında, Ukrayna'nın eski cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yla bir röportaj yaptığı belirten Alçı, röportaja dair notlarını bugünkü köşesine de taşıdı.
Poroşenko'dan önce St. Michael Altın Kubbeli Katedrali'nin piskopos Eustratos'la röportaj yaptığını ifade eden Alçı, yazısının devamında şunları dile getirdi:
"Piskopos Eustratos’un yanından ayrılıp, çelik yeleklerimizin içinde bu kez Ukrayna siyasetinin en önemli isimlerinden, Zelinskiy’den önceki devlet başkanı Petro Poroşenko ile röportaja gittik. Poroşenko parti binasını savaşın başından itibaren karargaha çevirdi, tanklar getirtti, askerler ve gönüllülerle Ruslara meydan okuyor, Zelinskiy ile aralarındaki rekabet ve düşmanlığı geride bıraktığını, birlikte gelecek için çalışmaları gerektiğini söylüyor.
Alçı, "Poroşenko ile Ukrayna’nın mücadelesi, Türkiye’nin çabası ve Batı’nın rolü üzerine detaylı bir söyleşi yaptık" dedi.
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