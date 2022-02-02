Reuters: İran'dan Türkiye'ye doğalgaz akışı günlük taahhüdün yaklaşık yüzde 50'sinde bulunuyor
Enerji sektöründen kaynaklar, iki hafta önce kesildikten sonra tekrar başlayan İran'dan Türkiye'ye doğalgaz akışının günlük taahhüdün ancak yüzde 50'si seviyesinde devam ettiğini söyledi.
İran, Türkiye'ye gaz sevkiyatını ülke genelinde soğukların hakim olduğu dönemde kesmiş, bunun ardından elektrik santralleri ve sanayiye gaz kısıntısına başlanmıştı.
Gaz kısıntısı, İran'dan akışın tekrar başlamasıyla birlikte yarı yarıya azaltıldı. Normal koşullarda İran'dan Türkiye'ye günde 28 milyon metreküpe (mcm) kadar doğalgaz gelmesi gerekiyor.
Reuters'a bilgi veren bir sektör kaynağı, İran'ın Türkiye'ye teslim etmesi gereken gaz miktarı ile teslimat basıncının ikili anlaşmadaki şartlara uygun gerçekleşmediğini söyledi.
Hattın İran tarafındaki bakım onarımının bahar aylarına bırakıldığını ifade eden kaynak, bu çalışmanın İran Ulusal Gaz Şirketi (NIGC) tarafından yapılacağını belirtti.
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