CHP’li Öztunç, köylere doğalgaz gitmesi için kanun teklifi verdi

01 Şubat 2022 Salı, 14:10

CHP’li Öztunç, Doğalgaz Kanunu’na göre doğalgaz dağıtım ağının illerin tamamına yayılmasının engellendiğini belirtti.

Ali Öztunç, Doğalgaz Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hazırladı. Öztunç, teklifin gerekçesinde, “Ülkemizde temiz enerji kullanımını yaygınlaştırmak için doğalgaz kullanımını arttırmak zorundayız. Bu amaçla doğalgaz ağının köy ve mahallelerimize kadar ulaştırılması gerekmektedir. Mevcut Doğalgaz Piyasası Kanununda doğalgaz ağının kapsam olarak ilin tamamına yayılmasına engel hükümler bulunduğundan köylere doğal gaz verilememektedir. Bu kanun teklifinin verilme amacı köylerimizi doğalgaza kavuşturmak ve vatandaşlarımızın daha konforlu ve rahat yaşama imkanına ulaştırmaktır” dedi.

Tek maddelik kanun teklifinde, “mahalleye dönüştürülen köyler” ibaresiyle köylerin de doğalgaz kapsamına alınması öngörüldü.