Yolsuzluk iddialarını tek tek anlattı: Siz doğalgaz faturası ödemiyorsunuz...

02 Şubat 2022 Çarşamba, 09:48

CHP İstanbul Milletvekili Aykurt Erdoğdu, yeni yılla birlikte doğalgaza yapılan büyük zammın nedenine ilişkin çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Twitter hesabından konuya dair bir dizi paylaşım yapan Erdoğdu, "Neden evinizde sefalet içinde donarken fahiş doğalgaz faturaları ödüyorsunuz? Sebep doğalgaz alımlarında yapılan milyarlarca dolarlık yolsuzluk iddiaları..." dedi.

İddiaların Azerbaycan halkını yaralamasını istemediğini belirten Erdoğdu, "Ama AKP üst yönetimi ile akçeli iş tutan kişi ve kuruluşların bir şekilde bu işlere bulaşması kaçınılmaz…" vurgusu yaptı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 12 Mart 2001 tarihinde yapılan doğalgaz anlaşmasını hatırlatan Erdoğdu, süreci "Bu anlaşma doğalgaz alım anlaşmaları arasında şartları en iyi uluslararası anlaşmaydı… Şimdi bu anlaşmanın AKP eliyle nasıl hiç edildiğini anlatayım…" diyerek şöyle anlattı:

MİLYARLARCA DOLAR ZARAR: Anlaşmaya göre doğalgazın birim fiyatı 70 doların altına inmeyecek, eğer inerse Türkiye 70 dolar ödemeyi garanti edecek ve 120 doların üzerine çıkmayacak ve fiyat nereye çıkarsa çıksın Türkiye 120 dolar ödeyecekti… Yani 70$ - 120$ arasında fiyat bandı vardı…

Ayrıca Türkiye isterse aldığı gazı istediği fiyattan ihraç edebilecekti… Hem fiyat bandı hem de ihraç hakkı Türkiye’nin lehine şartlardı… Bu şartları aklınızda tutun çünkü… Milyarlarca dolarlık yolsuzluk iddiaları tam da bu şartlar üzerine kurulu…

Özellikle Türkiye’ye tanınan ihraç hakkı Türkiye’nin “Al ya da Öde” cenderesine girmemesi için çok önemli bir avantajdı… “Al ya da Öde” cenderesinin Türkiye’ye milyarlarca dolar maliyetini merak edenler önceden yazdığım bilgisellere baksınlar…

2007 yılında Azerbaycan’dan gaz alınmaya başlandı. Aynı yıl doğalgazın fiyatı 300 doların üzerine çıktı. Yapılan anlaşmada gazın üst fiyat bandının 120 dolar olması Türkiye’nin lehine sonuçlanmıştı… Alınan gazın ilk faturası 120 dolar üzerinden ödendi…

Doğalgaz anlaşmalarına göre taraf devletlerin belirli şartlar altında fiyat revizyon talep hakkı vardır… Ancak talep edilen ülke bu revizyonu kabul etmeyebilir… Bu durumda tahkime gidilir… Ve tahkimde anlaşmaya göre karar verilir…

Azerbaycan 2008 yılı içinde fiyat revizyonu için 11 Nisan 2008’de Türkiye’ye başvurdu… AKP yönetimi, 15 Nisan 2008’den itibaren geçerli olacak şekilde fiyat revizyonu müzakerelerine başladı...

Müzakereler 4 Haziran 2010 tarihinde Azerbaycan tarafının tüm isteklerinin kabulü ile sona erdi… Böylece fiyat bandı 15 Nisan 2008 tarihinden itibaren kaldırılmış oldu…

Bu da yetmedi Türkiye’yi “Al ya da Öde” cenderesinden kurtaran ihraç hakkından da vaz geçildi… Bu avantaj elimizden çıktıktan sonra Türkiye milyarlarca dolarlık zarara uğradı…

Revizyon talebi geçmişe yürütülünce 15 Nisan 2008’den sonra alınan gazların faturası anlaşmada belirtilen 120 dolar üst sınırının çok üstünde hesaplanarak Türkiye’ye fatura edildi… Anlaşma değişikliğiyle Türkiye 1 Milyar 400 milyon dolar fazladan ödeme yapmak zorunda kaldı…

Bu anlaşmanın 15 yıllık olacağı, yıllara sari alınan gazın hem miktarının hem fiyatının yükseldiği düşünüldüğünde, yapılan anlaşma değişikliğiyle Türkiye’nin zararının en az 5 Milyar Dolar olduğunu tahmin ediyoruz…

AKP ÖLÜ GİBİ SESSİZ KALDI: Ben bu konuyu defalarca TBMM kürsünde ve televizyon programlarında dile getirdim… Ancak AKP Yönetimi mezara girmiş ölü gibi sessiz kaldı… Bu konuda tatmin edici hiçbir açıklama yapılmadığı gibi bir soruşturma da açılmadı…

Aynı yıllarda AKP’nin Ermenistan açılımına kızan Aliyev Türkiye için hayati önem taşıyan NABUCCO projesinin ipini çekiyor ve NABUCCO Türkiye için çok avantajlı olan NABUCCO projesi yerine konulan TANAP projesine göre boru hatları için topraklarını açan Türkiye’nin hiçbir avantajı yoktu…

Üstelik TANAP projesinde Türkiye kendi topraklarından geçen gaz için Eskişehir çıkışında 79 dolar, Trakya çıkışında 103 dolar ödemek zorunda kalacak… Buna ek olarak Türközü’nden alacağımız gaza da İtalya çıkış fiyatı vermek zorunda kalacağız…

KARIŞIK VE KARANLIK İLİŞKİLER: Peki Türkiye TANAP’ta neden bu kadar maliyete katlandı… Bunu anlamak mümkün değil… Ancak TANAP’ın 6-7 Milyar Dolar inşaat ve boru döşeme ihalesini unutmamak lazım…

TANAP’ın inşaat ihalesini üç şirket aldı… ilk lot Fernas, ikinci lot Yüksel-Akkord ve üçüncü lot TEKFEN tarafından alındı… Fernas Şirketini Enerji Bakanlığında birçok şüpheli işte görebilirsiniz… Fernas Şirketi ileride anlatacağım olaylarda bolca karşınıza çıkacak…

TEKFEN Şirketi ise, şirketin hisselerinin yüzde ellisini Mansimov’un almasıyla gündeme geldi… Peki kim bu Mansimov? Sedat Peker’in videolarında bolca adı geçiyor…

Mansimov’un adı Bodrum Marinadan Man Adasına, Erdoğan ailesine gemi hediye edilmesinden SOCAR’a kadar birçok olayda adı geçiyor… Mansimov ile Erdoğan ailesi arasında birçok karanlık işlem var… Bu karanlık işlemlerden biri olan Man adası dosyasını ayrıca anlatacağım…

Erdoğan Aliyev arasında bu karışık ve karanlık ilişkiler sürerken Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan Petkim’in yüzde 51’i Azerbaycan Şirketi SOCAR’A devir edildi… Ve bu devirden sonra SOCAR’a büyük avantajlar ve teşvikler sağlandı…

AKP’nin doğalgazda Türkiye’ye yüklediği bir diğer yük de Rusya’nın 4-5 Milyar Dolar batırdığı Güney Akım Projesini kurtarmaktır… Rusya bu proje ile Ukrayna’yı bypass ederek Karadeniz’den geçireceği boru hattı ile Avrupa’ya gaz satacaktı…

ÖDEDİĞİNİZ FATURA DOĞALGAZIN DEĞİL: Şimdi anlıyor musunuz doğalgaz faturanız neden yüksek... Siz doğalgaz faturası ödemiyorsunuz... Siz geçmişte yapılan yolsuzlukların ve kötü yönetimin faturasını ödüyorsunuz... Yolsuzluklara dur demezsek zemheri soğuğunda üşümeye devam edeceğiz.

Ülkemizin hangi yolsuzluklarla soyulduğunu ve bu soygun düzeninin ülkemizi tarihte görülmemiş bir ekonomik buhrana nasıl soktuğunu anlatmaya devam edeceğim...

Selam ve Saygılarımla"



